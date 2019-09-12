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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
12.09.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Faiz kararı sonrası dolarda son durum

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Faiz kararı sonrası dolarda son durum

Merkez Bankası politika faizinde indirime gitti ve döviz tarafında da düşüş yaşandı. Dolar 5.65 liraya kadar geriledi.

Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesinin ardından dolar ve euro tarafında düşüş yaşandı.

Merkez Bankası yüzde 19.75 oran faizi yüzde 16.50’ye düşürdü ve böylece politika faizinde 325 baz puanlık gerileme yaşanmış oldu.

Dolar ise TCMB ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 5.74 lira seviyelerinde işlem görüyordu. Faiz kararının açıklanmasıyla birlikte 5.6589 lira seviyesine kadar geriledi. Dolarda gün içinde en yüksek 5.7691 lira seviyesi görülmüştü.

Euro ise faiz açıklanmadan hemen önce 6.34 lira lira seviyelerinden alıcı buluyordu. Faizin gerilemesiyle birlikte euro 6.2024 liraya kadar düştü. Gün içinde ise en yüksek 6.3614 lira seviyesi görüldü.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ YÜZDE 1'E YAKIN

Faiz kararı sonrasında dolardaki değer kaybıyla birlikte gram altında da düşüş yaşandı. Gram altın 274 liraya kadar geriledi.

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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