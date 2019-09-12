Faiz kararı sonrası dolarda son durum
Merkez Bankası politika faizinde indirime gitti ve döviz tarafında da düşüş yaşandı. Dolar 5.65 liraya kadar geriledi.
Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesinin ardından dolar ve euro tarafında düşüş yaşandı.
Merkez Bankası yüzde 19.75 oran faizi yüzde 16.50’ye düşürdü ve böylece politika faizinde 325 baz puanlık gerileme yaşanmış oldu.
Dolar ise TCMB ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 5.74 lira seviyelerinde işlem görüyordu. Faiz kararının açıklanmasıyla birlikte 5.6589 lira seviyesine kadar geriledi. Dolarda gün içinde en yüksek 5.7691 lira seviyesi görülmüştü.
Euro ise faiz açıklanmadan hemen önce 6.34 lira lira seviyelerinden alıcı buluyordu. Faizin gerilemesiyle birlikte euro 6.2024 liraya kadar düştü. Gün içinde ise en yüksek 6.3614 lira seviyesi görüldü.
GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ YÜZDE 1'E YAKIN
Faiz kararı sonrasında dolardaki değer kaybıyla birlikte gram altında da düşüş yaşandı. Gram altın 274 liraya kadar geriledi.
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