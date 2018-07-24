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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
BİGPARA-REUTERS
24.07.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

Faiz kararı sonrası dolarda son durum

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Faiz kararı sonrası dolarda son durum

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.75 TL seviyesinde bulunan dolar kuru, faiz kararı sonrası 4.93 TL'nin üzerini gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 4.91 TL'de işlem görüyor.

DOLAR, güne 4.75 TL seviyesinden başlarken, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası sert yükseldi. Dolar kuru, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.75 TL'de bulunurken, sürpriz faiz kararı sonrası 4.9392 TL'ye kadar yükseldi. Dolar kuru saat 14.28 itibarıyla 4.9155 TL'de hareket ederken, 5.7828 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise şu dakikalarda 5.7491 TL'de bulunuyor.

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmemesi 100 baz puan faiz artırımı beklentisi içindeki piyasalarda ilk etki olarak negatif fiyatlamayı beraberinde getirdi. Türkiye’de cari enflasyon oranı yüzde 15,40. Ağustos verisi ile enflasyonun yüzde 16.50-17.00 bandına ulaşması, yıl sonunda da yüzde 14’e gerilemesi bekleniyordu" dedi.

Karayazıcı şunları ekledi: "Kurdaki hareketlilik yıl sonu enflasyonu üzerinde belirleyici olacak. İkinci yarı yılda ortalama kur düzeyinde belirgin bir durağanlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda 12 ay sonrası yönelik yüzde 11-12 bandındaki enflasyon beklentilerinde de yukarı revizyon riski masaya gelecek."

BORSADA KAYIP DERİNLEŞTİ
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasını kayıplarını derinleştiren Borsa İstanbul, karar sonrası yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti. Endeks şu dakikalarda yüzde 2.83 kayıpla 92 bin 612 puanda işlem görüyor.

MERKEZ FAİZE DOKUNMADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonuçlandı. Buna göre, Merkez Bankası faize dokunmayarak 17.75 seviyesinde sabit bıraktı.
Merkez Bankası'nın enflasyon göstergelerindeki kuvvetli bozulmayı dikkate alarak sıkılaştırma adımlarına devam etmesi, politika faizinde 100-125 baz puan artışa gitmesi bekleniyordu.

 

 

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Ekonomide son 24 saat (24.07.2018)
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