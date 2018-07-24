Faiz kararı sonrası dolarda son durum
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.75 TL seviyesinde bulunan dolar kuru, faiz kararı sonrası 4.93 TL'nin üzerini gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 4.91 TL'de işlem görüyor.
DOLAR, güne 4.75 TL seviyesinden başlarken, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası sert yükseldi. Dolar kuru, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.75 TL'de bulunurken, sürpriz faiz kararı sonrası 4.9392 TL'ye kadar yükseldi. Dolar kuru saat 14.28 itibarıyla 4.9155 TL'de hareket ederken, 5.7828 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise şu dakikalarda 5.7491 TL'de bulunuyor.
Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmemesi 100 baz puan faiz artırımı beklentisi içindeki piyasalarda ilk etki olarak negatif fiyatlamayı beraberinde getirdi. Türkiye’de cari enflasyon oranı yüzde 15,40. Ağustos verisi ile enflasyonun yüzde 16.50-17.00 bandına ulaşması, yıl sonunda da yüzde 14’e gerilemesi bekleniyordu" dedi.
Karayazıcı şunları ekledi: "Kurdaki hareketlilik yıl sonu enflasyonu üzerinde belirleyici olacak. İkinci yarı yılda ortalama kur düzeyinde belirgin bir durağanlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda 12 ay sonrası yönelik yüzde 11-12 bandındaki enflasyon beklentilerinde de yukarı revizyon riski masaya gelecek."
BORSADA KAYIP DERİNLEŞTİ
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasını kayıplarını derinleştiren Borsa İstanbul, karar sonrası yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti. Endeks şu dakikalarda yüzde 2.83 kayıpla 92 bin 612 puanda işlem görüyor.
MERKEZ FAİZE DOKUNMADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonuçlandı. Buna göre, Merkez Bankası faize dokunmayarak 17.75 seviyesinde sabit bıraktı.
Merkez Bankası'nın enflasyon göstergelerindeki kuvvetli bozulmayı dikkate alarak sıkılaştırma adımlarına devam etmesi, politika faizinde 100-125 baz puan artışa gitmesi bekleniyordu.
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