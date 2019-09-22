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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.09.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

"Faiz indiriminin otomotiv satışlarına pozitif etkisi olacak"

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"Faiz indiriminin otomotiv satışlarına pozitif etkisi olacak"

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Merkez Bankası'nın atmış olduğu adım bizim açımızdan çok doğru yönde bir adım. Faizlerin inmesi, kampanyalarla birlikte tüketici finansmanlarının o seviyelere gelme ihtimalini artırdı. Bunun da tabii ki birinci el satışlara çok pozitif etkisi olacağı aşikar. Tahminime göre, faiz indirimi, toplam pazarı 400 bin seviyesine taşıma potansiyeline sahip" açıklamasında bulundu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi indirmesinin çok doğru yönde bir adım olduğunu belirterek, "Bu, kampanyalarla birlikte tüketici finansmanlarının yüzde 1 seviyelerine gelme ihtimalini artırdı. Bunun da tabii ki birinci el satışlara çok pozitif etkisi
olacağı aşikar." dedi.

Bilaloğlu, TCMB'nin politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesinin otomotiv sektörüne etkilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Genel olarak otomotiv satışlarını etkileyen 3 ana unsur bulunduğunu ifade eden Bilaloğlu, "Bunların birisi, araçların fiyatları... Bunun içinde döviz kurları ve vergiler de yer alıyor. İkincisi, tüketicinin güveni ve üçüncüsü de araçların finansman imkanları... Bu da aslında bankanın kredi verme iştahı ve faiz oranlarıyla direkt olarak ilintili." diye konuştu.

Yaptıkları hesaplara göre, genelde araç finansmanı yüzde 1 seviyesine geldiğinde pazarın büyüdüğünü aktaran Bilaloğlu, Türk tüketicisinin finansman imkanı bulduğunda ve aracını yüzde 1'le finansman edebildiğinde pazarın da olumlu geliştiğini ifade etti. Bilaloğlu, TCMB'nin faiz kararını olumlu bulduklarını belirterek, "Merkez Bankası'nın atmış olduğu adım, bizim açımızdan çok doğru yönde bir adım. Çünkü bu yüzde 1'in illa ki Merkez Bankası faiziyle buluşması gerekmiyor. Kampanyalarla birlikte oraya gelmesi yeterli. Çünkü birçok marka, faiz destek kampanyası yapıyor. Faizlerin inmesi, kampanyalarla birlikte tüketici finansmanlarının o seviyelere gelme ihtimalini artırdı. Bunun da tabii ki birinci el satışlara çok pozitif etkisi olacağı aşikar." diye konuştu.

"FAİZ İNDİRİMİ TOPLAM PAZARI 400 BİN SEVİYESİNE TAŞIMA POTANSİYELİNE SAHİP"
Ali Bilaloğlu, faiz indirimi sonrası otomotiv satış beklentilerinin de arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Faiz indiriminden önceki durumla mukayese edersek herhalde faiz indirimi sonrası toplam pazar beklentisi yüzde 50 civarında arttı. ODD'nin en son açıkladığına göre, toplam yıl sonu satış beklentisi 350 bin civarındaydı. Daha yeni bir rakam, ODD üyelerden henüz rakam almadı. Bu çalışmalar şu an yapılıyor. Bu yüzden şu an bir tahmin rakamı verecek olursam, faiz indirimi, toplam pazarı 400 bin seviyesine taşıma potansiyeline sahip."

VOLKSWAGEN'İN OLASI YATIRIMI
ODD Yönetim Kurulu Başkanı Bilaloğlu, Türkiye'de yatırım yapacağı konuşulan Volkswagen'in olası yatırımına ilişkin de, "Buna ODD Başkanı ve bir vatandaş olarak cevap vereceğim. Türkiye'ye gelecek ve istihdam sağlayacak her türlü yatırıma kucak açmamız ve bunu da desteklememiz gerekiyor. Bir Türk vatandaşı olarak söylüyorum; inşallah Volkswagen yatırımı gelir ve gazetelerde yazıldığı gibi 7 bin, 8 bin kişiye istihdam sağlarız. Türkiye'de otomotiv sanayisindeki ciddi bir oyuncunun Türkiye'de yer alması otomotiv sanayisi için de kötü değil, iyi olur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

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