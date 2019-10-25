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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.10.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

'Faiz indirimi ticari kredi faizlerini de düşürecek'

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'Faiz indirimi ticari kredi faizlerini de düşürecek'

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı faiz indirimi sonrası ticari kredi faiz oranlarının gelecek günlerde yüzde 15'in altına ineceğini bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faiz indirimlerinin kredi faizlerinde sağlayacağı düşüşün reel sektör için öneminden bahseden Çetinkaya, eylülde yapılan faiz indirimlerinin etkisinin net bir şekilde hissedilmeye başlandığını vurguladı.

Çetinkaya, "Ağustos sonu ve eylül başlarında Türk lirası cinsi ticari kredi faizleri yüzde 20 seviyelerindeyken ekim ayının başında yüzde 15,50-16,00 aralığına gerilediğini gördük. Yapılan bu son indirimle ticari kredi faiz oranlarının yüzde 15'lerin de altına geleceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her ne kadar sanayi üretim rakamlarında özellikle tatil günlerine denk gelinmesinin de etkisiyle çok pozitif bir seyir göremesek de PMI rakamları eylülde uzun zaman sonra daralma bölgesinden çıktı." değerlendirmesinde bulunan Çetinkaya, eylülde konut satışlarının, faizlerin düşmesinin etkisiyle yılın en yüksek seviyesine ulaştığını anımsattı.

"OLUMLU ETKİLERİNİ GÖREMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çetinkaya, gelecek süreçte faizlerdeki gerileme hızının yavaşlamasını beklediklerini ancak indirilen faizlerin piyasa üzerindeki olumlu etkilerini görmeye devam edeceklerini kaydederek, şu ifadeleri kulandı:

"Jeopolitik risklerin azaldığını da göz önünde bulundurursak mevcut faiz oranları, önümüzdeki süreçte yatırım harcamalarını destekleyici olabilir. Bu da elbette çok yüksek seyreden işsizlik oranlarını aşağı çekerek tüketimi ve dolayısıyla büyümeyi beraberinde getirecek. Yıl sonu için YEP ile açıklanan yüzde 12 enflasyon beklentisiyle mevcut politika faizi arasındaki fark 2 puana geriledi. Ekim ayında enflasyonun yüzde 9 altında bir seviyede gerçekleşeceğini görecek olsak da yıl sonunda yüzde 11,5-12 aralığında bir enflasyonla yılı kapatacağız gibi duruyor. Bu toplantının ardından TCMB'nin, aralık ayındaki toplantısında bir faiz indirimi daha yapmasını beklemiyoruz."

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