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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Faiz indirimi rekor getirdi

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Faiz indirimi rekor getirdi

Konut kredi faizindeki indirim ve kampanyalar bekleyen alıcıyı harekete geçirdi. Ülke genelinde eylül ayında yaklaşık 147 bin kişi ev sahibi oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 artış yaşanırken, tüm zamanların en yüksek aylık satışına da imza atıldı. Banka kredili alımlarda da yüzde 410 artışla rekor kırıldı.

 

KONUT pazarında durgun dönem geride kaldı. Ağustos ayında başlayan konut kredi faizi indirimleri ve firmaların satışları arttırmak için yaptığı uygun ödeme koşullu kampanyalar vatandaşı harekete geçirdi. Eylül ayında ülke genelinde 146 bin 903 konut satıldı. Böylece aylık konut satışlarının açıklandığı 2013 yılından bu yana aylık bazda en yüksek satışa imza atıldı. Yılın 9 ayında ise 865 bin 473 kişi ev sahibi oldu.

Konut satışlarındaki artışta en büyük faktör kredi faizleri. Önce kamu bankalarının faizi yüzde 0.99’a çekmesi, sonrasında özel bankaların indirim yapması etkisini gösterdi. Son aylarda özel sektörden firmalar da faizi 0.69’lara kadar çekerek bekle-gör durumundaki vatandaşı satış ofislerine çekti. Tüm bunların sonunda Türkiye genelinde ipotekli, yani kredili satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 410.2 oranında artış göstererek 57 bin 811 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.4’e ulaştı. Toplam satıştaki rekorun yanında adetsel bazda bakıldığında banka kredili satışlarda da eylül ayında tüm zamanların rekor kırıldı.

İKİNCİ EL ÖNDE

Geçen ay konut alan vatandaşın tercihi ağırlıklı olarak ikinci el oldu. Eylülde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.3 artış göstererek 95 bin 510 oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.7 azalarak 51 bin 393 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35’de kaldı. Yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.6 azalarak 4 bin 177 oldu.

Faiz indirimi rekor getirdi

BİRİKİMLER KONUTA

İNŞAATÇILAR Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, kamu bankalarının önderliğinde başlayan kredi faizlerindeki indirimin somut etkisinin eylül ayında net bir şekilde hissedildiğini söyledi. Kredili satışların toplam satışlar içindeki payının yüzde 10’lardan yüzde 39.4’e çıktığını belirten Durbakayım, “Düşük faiz fırsatının genel konut satışlarına uygulanmasına bağlı olarak birinci el konut satışları, yine ikinci el konut satışlarının altında kaldı. Düşük faiz fırsatının birinci el konutlara yönlendirilmesi hem sektörü destekler hem de tüketici lehine rekabeti arttırır. Nitekim alternatif yatırım araçlarında bekleyen tasarrufların tekrar konut sektörüne dönmesi an meselesi. Döviz kurlarındaki artış yüksek maliyetle edinilen dövizlerin Türk Lirası’na dönmesi için fırsat yaratacak. Piyasaya dönen bu tasarrufların da gerileyen mevduat faizi yerine konut sektörüne kanalize olacağı aşikar” dedi.

ARTIK BEKLEME DÖNEMİ BİTTİ

KONUT Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, ağustosta başlayan kredi faizi indirimiyle konutta bekleme sürecinin sona erdiğini, alım döneminin başladığını dile getirdi. Türk toplumunda her zaman konut iştahı ve ihtiyacı olduğunu, ancak alımda faizlerin belirleyici olduğunu söyleyen Elmas, “Konut kredi faizi makul seviyeye gelince bekleyen alıcı fırsatı değerlendirdi. Şuan konut pazarında hem faiz avantajı hem de fiyat avantajı var. Yaklaşık 1.5 yılda yüksek faiz nedeniyle bekleyen 500 bin talep olduğunu düşünüyoruz. Kredili satıştaki artışa baktığımız zaman bu bekleyenlerin harekete geçtiği ortada. Aylık 50 bin bandında kredili satış olursa 10 ayda bekleyen talep alıma döner. Böylece sektör geçmiş kaybını telafi eder ve ekonomideki büyümeye katkı sağlar” diye konuştu. Birinci el satışların yüzde 35 düzeyinde kalmasını da değerlendiren Elmas, “Vatandaşların sağlam ve güvenli binada oturmasını sağlamak adına birinci el konutu teşvik edecek adımlar atılabilir. Sadece İstanbul’da 250 bin bitmiş oturmaya hazır konut var” dedi.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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