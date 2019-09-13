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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe Karanfil
13.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Faiz indi kur düştü

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Faiz indi kur düştü

Merkez Bankası, eylül toplantısında politika faizini 325 puan indirdi ve yüzde 16.50’ye çekti. Faiz kararının ardından dolar 5.68 liraya kadar gerilerken, Merkez Bankası yıl sonu enflasyonunun temmuz enflasyon raporunda öngörülen yüzde 13.9’un altında kalacağı beklentisine işaret etti. Merkez Bankası iki toplantıda 750 baz puan indirim yaptı.

PİYASALARIN merakla beklediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından 325 baz puan faiz indirimi çıktı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında dün toplanan PPK politika faizini yüzde 19.75’ten yüzde 16.50’ye indirdi. Karar öncesi 5.75 seviyesinde olan dolar kuru karardan sonra 5.68 seviyesine geriledi. 25 Temmuz’da yapılan 425 puanlık indirimle toplam indirim 750 baz puana ulaştı. PPK’nın bir sonraki toplantısı 24 Ekim’de yapılacak. PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamada son dönemde açıklanan verilerin, iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtilerek, küresel iktisadi faaliyetin zayıflaması ve enflasyona dair aşağı yönlü risklerin belirginleşmesiyle gelişmiş ülke merkez bankaları para politikalarının genişleyici yönde şekillenmeye başladığının kaydedildi.

İYİLEŞME SÜRÜYOR

Açıklamada, “Bu durum gelişmekte olan ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemekle birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir” değerlendirmesi yapıldı. Enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğu kaydedildi.

DEZENFLASYONLA UYUMLU

Açıklama özetle şöyle denildi: “Ağustosta tüketici enflasyonu temel mal, enerji ve gıda gruplarının katkısıyla belirgin bir düşüş sergilemiştir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılık düzeyi enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.”

Faiz indi kur düştü

ENFLASYON TAHMİNİN ALTINDA KALABİLİR

PARA Politikası Kurulu’nun açıklamasında ayrıca şunlar yer aldı: “Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendiriyor. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.” PPK açıklamasında enflasyonun temmuz enflasyon raporundaki tahmininin altında kalabileceği belirtildi. Temmuz enflasyon raporunda yıl sonu için enflasyon yüzde 13.9 olarak tahmin edilmişti.

ECB YENİDEN TAHVİL ALIMINA BAŞLIYOR

AVRUPA Merkez Bankası (ECB), ivme kaybeden Euro bölgesi ekonomisini desteklemek için yeni tedbirler açıklayarak faizleri indirdi ve tahvil alımlarını tekrar başlattı. ECB’nin yaptığı açıklamaya göre mevduat faizi yüzde -0.4’ten yüzde -0.5’e indirilirken, kasım ayından itibaren ayda 20 milyar Euro tahvil alımına başlanacak. Başlıca diğer merkez bankalarının para politikasını gevşetmesi, Almanya’nın resesyona girme riski altında olması ve ve enflasyon beklentilerinin düşmesiyle birlikte ECB ekonomiyi destekleyici önlemler atacağını daha önce açıklamıştı.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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