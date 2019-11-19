Faiz düşünce eve koştuk

KONUT alım kararında faizin etkisi ekim ayında da kendini gösterdi. Konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altına inmesiyle birlikte bekleyen alıcı harekete geçti. Kamu bankalarının öncülük yaptığı, özel bankaların da dahil olduğu düşük faizli kredi imkânı konut pazarına canlılık getirdi. Banka kredili satış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 525.1 artış göstererek 50 bin 411 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 35.3 olarak gerçekleşti.

1 MİLYON AŞILDI

Ocak-ekim döneminde ülke genelinde 1 milyon 8 bin 283 konut satıldı. Ekim ayında ise konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 oranında azalarak 142 bin 810 oldu. Ekim ayında konut alıcıları ağırlıklı olarak tercihi 2. el konuttan yana kullandı. Geçen ay satılan 1. el konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.9 azalarak 50 bin 181 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35.1’de kaldı. İkinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.2 artış göstererek 92 bin 629 oldu.

YABANCI 36 bin EV ALDI

Ekimde yabancılara konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.9 azalarak 4 bin 272 oldu. Ancak geçen yıla göre düşüş olmakla birlikte yabancıya konut satışında 10 ayın zirvesi görüldü. Geçen yılın ilk 10 ayında yabancıya 30 bin 431 konut satılırken, bu yılın aynı döneminde 36 bin 197’ye yükseldi. Ekimde İstanbul’dan 2 bin 43 konut satın alan yabancılar, 10 ayda 16 bin 322 konutun sahibi oldu. Antalya’da ekimde 912, 10 ayda 7 bin 169 konut yabancılara satıldı. Yılın 10 ayında ise İstanbul ve Antalya’yı 2 bin 4 konutla Ankara, bin 873 konutla Bursa ve bin 432 konutla Yalova izledi. Bu yılın ocak-ekim döneminde Iraklılara 6 bin 124, İranlılara 4 bin 160, Ruslara 2 bin 231, Suudilere bin 840 ve Afganlara bin 663 konut satıldı.

ALICILAR BANKALARDAN DAHA ÇOK DESTEK BEKLİYOR

İNŞAATÇILAR Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, kamu bankalarının ivme kazandırdığı düşük faiz dalgasına özel bankaların katılmasının piyasaya pozitif olarak yansıdığını dile getirdi. Kullandırılan konut kredilerindeki dengenin 2. el konut satışlarında yoğunlaşmaya başladığını belirten Durbakayım, “2. el satışlarda sağlanan kredi verme esnekliği, 1. el satışlarda tam tersine biraz daha katılaştı. Kağıt üzerinde yapılan bu indirimlerin satışlara reel olarak yansıyabilmesi için kredi talep eden alıcıların, bankalar tarafından geri çevrilmemesi gerekiyor. Özel bankaların günümüz piyasa şartlarına uygun olarak müşterilerin bozulan kredibilitelerini gözden geçirip, revize etmelerini bekliyoruz. Bu kapsamda bankaların devam eden projelerin konut kredilerinden yararlanabileceği yolu açması, düşük faiz kullanımının söz konusu projelere yansıyacak formata getirilmesi durumunda, aylık satışların ortalama 150 bin seviyesini aşması mümkün olur. Böylece 2019’u 1 milyon 350 bin seviyesinde kapatabiliriz” dedi. Durbakayım, yabancıya satışlarda ise yeni bir rekor kırarak yıl sonunda 44 bin seviyelerine ulaşılmasını beklediklerini ekledi.

RAKAMLAR EKONOMİ VE GAYRİMENKUL İÇİN MORAL VERİYOR



AĞUSTOS itibarıyla kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99’a indirmesi ile birlikte vatandaşların yeniden konut alımına yöneldiğini belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, “Yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi etme ümidimizi defaatle ifade etmiştik, ki açıklanan rakamlar da bu ümidimizin haksız ve mesnetsiz olmadığını kanıtlıyor. Hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için moral verici rakamlar söz konusu” dedi. 1. el konut satışlarındaki düşüşe dikkat çeken Elmas, “1. el satışın artması inşaat sektörümüzün, sanayimizin, hizmet sektörümüzün ve dolayısıyla ekonomimizin büyümesi demek. Böylece istihdam da artacaktır. Vatandaşlar 1. el konutlara yönlendirildikçe enerji verimliliği elde edilecek ve depremin yıkıcı etkisi azaltılmış olacak” diye konuştu. Elmas şöyle devam etti: “Bazı özel bankalarımızın yüzde 1’in altında konut kredisi vermeye başladığını memnuniyetle gözlemliyoruz, ancak diğer bankaların da yüzde 1’in altına inmesi gerekiyor. Tüm özel bankaların faiz oranlarını kamu bankaları seviyesine getirmesi durumunda, piyasa daha da canlanacak ve hareketlilik birçok sektörü olumlu etkileyecek.”