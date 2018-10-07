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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.10.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Fahiş zamları Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet ettiler

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Fahiş zamları Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet ettiler

Türkiye'nin çeşitli illerinden KDK'ye başvuran vatandaşlar ürünleri yüksek fiyattan satan üretici ve satıcıların denetlenmesini istedi

Türkiye'nin birçok kentinden vatandaşlar, döviz kurundaki artışı bahane ederek ürünleri yüksek fiyattan satanları Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) şikayet etti.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumunun kapısını son zamanlarda en çok dolardaki yükselişi bahane ederek haksız zam yapanlar yüzünden mağdur olan vatandaşlar çaldı. Onlarca şikayet alan kurum, başvuruları hızla sonuçlandırmak için gerekli birimlerle irtibata geçti.

KDK'ye başvuru yapan vatandaşlar market, kantin, pazarlar ve dükkan sahiplerini şikayet etti.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ŞİKAYET VAR

Türkiye'nin dört bir yanından KDK'ye çok sayıda şikayet ulaştı. Ankara'dan bir vatandaş çocuk bezi fiyatlarının dolardaki yükseliş bahane edilerek bir hafta içerisinde yüzde 50 zamlandığını belirtti. İstanbul Sultangazi'den KDK'ye başvuran başka bir vatandaş, ilçedeki marketlerde ürünlerin hızla zamlandığını, bu zamlar hakkaniyetli ise market sahiplerinin çalışanlarına da aynı oranda zam yapması gerektiğini ifade ederek, yetkililerden denetim yapmalarını istedi.

Trabzon'dan bir kişi ise yıl içerisinde zam yapılan dolmuş ücretlerine, sözde kriz sebep gösterilerek abartılı bir ek zammın yapılması nedeniyle yetkilileri göreve davet etti.

ÖĞRENCİLER DE ŞİKAYET ETTİ

Haksız zamlar sadece yetişkinlerin değil, çocukların da tepkisini çekiyor. İzmir'den 10 yaşındaki öğrenci, okul kantinindeki tostun çok pahalı olduğu gerekçesiyle KDK'den yardım istedi. Başka bir vatandaş yerli ürünlerin bile aşırı pahalandığını, pazara, markete gidemediklerini dile getirdi.

 

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