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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
26.07.2018 - 22:27, Son Güncelleme:

Facebook'un piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi

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Facebook'un piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi

ABD'li sosyal paylaşım devi Facebook'un hisseleri bugün yüzde 20'ye yakın düşüş kaydederken, şirketin piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi. Facebook'un değerindeki kayıp ABD tarihinde halka açık bir şirketin bir günde gösterdiği en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in serveti yaklaşık 16 milyar dolar azalarak 67 milyar dolara geriledi.

New York borsasında dünü 217,50 dolardan kapatan Facebook hisseleri, bugün 174,78 dolara kadar gerileyerek yüzde 19,6 düşüş gösterdi.

Şirketin piyasa değeri de bu süre içinde 621 milyar dolardan 499 milyar dolara kadar gerileyerek 122 milyar dolar azalmış oldu.

Böylece, Facebook'un piyasa değerindeki kayıp ABD tarihinde halka açık bir şirketin bir günde gösterdiği en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in serveti bu süre içerisinde yaklaşık 16 milyar dolar azalarak 67 milyar dolara geriledi.

GELİR BEKLENTİLERİN ALTINDA

Facebook'un hisselerindeki sert düşüş, şirketin ikinci çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından geldi.

Dün New York borsasının kapanmasının ardından açıklanan bilanço rakamlarına göre, Facebook bu yılın ikinci çeyreğinde 13,23 milyar dolar gelir elde etti. Piyasa beklentisi firmanın bu yılın nisan-haziran döneminde 13,24 milyar dolar gelir elde etmesi yönündeydi.

Ayrıca, Facebook bu yılın ikinci çeyreğinde reklam gelirlerinden 13,04 milyar dolar elde ederken, buna yönelik piyasa beklentisi ise 13,16 milyar dolardı.
Bilanço verilerine göre, Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı Avrupa'da bu yılın ilk çeyreğinde 282 milyon iken, yılın ikinci çeyreğinde 279 milyona geriledi.
ABD ve Kanada'daki kullanıcı sayısı da söz konusu dönemde 185 milyonla sabit kalırken, bu bölgede kullanıcı sayısında artış görülmemesi yatırımcıları tedirgin etti.

Facebookun piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi

VERİ SIZINTISI SKANDALI

Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz olarak kullanmasına dikkati çeken analistler, veri sızıntısı skandalının Facebook'un reklam gelirleri ve kullanıcı sayısını olumsuz etkilediğini belirtti.

Uzmanlar, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerini etkilemek için Rusya merkezli şirketlerin Facebook üzerinden sahte haberler ve reklamlar kullanmasının da şirketin reklam gelirlerini ve kullanıcı sayısını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Facebook'un bilançosunun açıklanmasının ardından Zuckerberg, dün hissedarlar ve yatırımcılarla yaptığı konferans bağlantısında, Avrupa'da internet kullanıcılarının kendi verileri üzerindeki kontrolünü artıran Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesine (GDPR) işaret ederek, "GDPR bizim endüstrimiz için önemli bir andı. Avrupa'da aylık faaliyetlerde düşüş gördük." ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, konferans bağlantısında, "Brezilya, Hindistan ve Avrupa Birliğinde gelecek 18 ay süresince yapılacak seçimler Facebook için gerçek sınavlar olacak." yorumunu yaptı.

 

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