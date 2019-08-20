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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
20.08.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Facebook'un Libra'sına rakip mi geliyor?

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Facebook'un Libra'sına rakip mi geliyor?

Kripto para borsası Binance, Facebook'un ardından harekete geçti ve Venus adında kripto para birimi oluşturacağını açıkladı.

Kripto para birimleri borsası Binance'in kendi açık blockchain projesini oluşturacağı gelişmelerinin ardından piyasada görülen dalgalanmayla piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden 53'ü düştü.

Facebook'un kendi kripto para birimi Libra'nın ardından Binance, Venus isminde fiyatı küresel para birimlerine bağlı yerel stabelcoinler ve dijital varlıklar oluşturmayı hedefleyen yeni bir açık blockchain projesi oluşturacağını duyurdu. Söz konusu projenin Libra'ya rakip olabileceği iddialarının ardından Binance CEO'su Changpeng Zhao, Venus'un Libra'ya yardımcı olabileceğini söyledi. Zhao, Libra'nın aksine Venus'un bölgesel olarak hizmet vermeyi amaçladığını belirtti ve söz konusu projeyle Binance'in piyasa egemenliği değil geniş çaplı adaptasyon hedeflediğini vurguladı. Zhao, "Hatta düşündüğünüz zaman (Venus) Libra'ya yardımcı olacaktır" dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte 2.63 artışla 10 bin 769 dolara yükseldi ve 192 milyar 630 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 69.1'ini oluşturdu.

Toplam 2,457 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 53'ü düşerken, yüzde 25.36 ile en çok 50'nci sıradaki Egretia değer kaybetti.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 2.49, yüzde 1.35, yüzde 0.01 ve yüzde 0.80 ile sırasıyla yalnızca Ripple, Litecoin, Tether ve EOS düştü.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi 278 milyar 968 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 50 milyar 435 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.63

2.Ethereum yüzde 1.20

4.Bitcoin Cash yüzde 1.09

6.Binance Coin yüzde 0.66

9.Bitcoin SV yüzde 3.53

10.Monero yüzde 3.40 artarken

3.Ripple yüzde 2.49

5.Litecoin yüzde 1.35

7.Tether yüzde 0.01

8.EOS yüzde 0.80 düştü.

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