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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
30.07.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Facebook'un Libra'sı tehlikeye mi girdi?

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Facebook'un Libra'sı tehlikeye mi girdi?

ABD'li teknoloji şirketi Facebook, kripto para birimi Libra'nın bazı faktörler sebebiyle planlandığı üzere 2020 yılında piyasaya sürülemeyebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Facebook çeyrek dönem raporunda, Libra'ya ilişkin risk faktörleri kapsamında, söz konusu kripto para birimi projesinin Haziranda tanItılmasından bu yana çeşitli yasa yapıcı ve düzenleyİci tarafından eleştirildiğine dikkat çekildi.

Facebook, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile oluşturduğu raporda, Libra, birçok hükümet ve düzenleyicinin proje üzerinde inceleme talep etmelerine sebep oldu ve bu taleplerin devam etmesini bekliyoruz denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

Bunun yanında böylesine bir para biriminin piyasada kabul edilme durumu önemli derecede bir belirsizliğe sahip. Bu sebeple, Libra'nın veya bağlı olduğu ürünler ve hizmetlerin duyurulduğu tarihte piyasaya sürülmesinin bir garantisi yok.

Dijital para birimleri veya blockchain teknolojilerine ilişkin büyük bir deneyime sahip değiliz, bu durum da söz konusu ürün ve hizmetleri başarılı bir şekilde oluşturup pazarlayabilme olanağımızı kısıtlıyor.

Facebook blockchain departmanı başkanı David Marcus, daha önce Libra'ya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kripto para birimi ile, geleneksel yollarla para gönderme olanağına sahip olmayan kişilere daha etkili, ucuz ve güvenli bir alternatif sunmayı hedeflediklerini belirtmişti. Marcus'un açıklamalarının yasa yapıcıları ikna konusunda başarısız olmasıyla Marcus, ABD Senatosu Bankacılık Komitesinde denetleyicilerin sorularını yanıtlamıştı.

Libra'ya yönelik endişeler, senato üyeleriyle sınırlı kalmamış ve aralarında ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'in bulunduğu birçok üst düzey yetkili, Libra'nın finansal sisteme yönelik oluşturduğu riskler hakkında uyarmıştı.

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