Facebook’tan para gönderme dönemi
ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook dijital hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Şirket uzun süredir üzerinde çalıştığı dijital ödeme sistemi Facebook Pay’i dün tanıttı.
Bünyesindeki diğer sosyal medya platformları WhatsApp ve Instragram’da da kullanılabilecek Facebook Pay ile kullanıcılar bulundukları platformdan çıkmadan para gönderebilecekler ve ödeme yapabilecekler. Mark Zuckerberg’in liderliğindeki Facebook’un yaptığı tanıtımda, ‘Facebook Pay ile para göndermek, arkadaşınıza mesaj göndermek kadar kolay’ teması işlendi. Şirketten yapılan açıklamada Facebook Pay’i kullananların kişisel bilgilerinin güvenli olacağı vurgulanırken, bu hizmetin ilk etapta Facebook ve Facebook Messanger’da kullanılacağını duyurdu. Paypal’da da kullanılacak olan Facebook’un geliştirdiği uygulamauyı birçok banka kartı ve kredi kartı destekliyor. Facebook Pay üzerinden yapılan işlemler şimdilik ücretsiz olacak. İşlemlerde için banka ve kredi kartının yanı sıra hediye kartı da kullanılabilecek. Facebook Pay’i kullanmak için ayrıca 18 yaşın üstünde olmak gerekiyor. Kişilere yapacağınız ödemelerde o kişi ile Facebook üzerinden arkadaş olmanız şartı da bulunuyor. Ödemelerin mobil cihazların yanı sıra masaüstü bilgisayarlar üzerinden de yapılması söz konusu olacak. Messenger üzerinden ödeme şu anda ABD, Fransa ve İngiltere’de mümkün.
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