Facebook'tan önemli gizlilik açıklaması

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
28.03.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

Facebook'tan önemli gizlilik açıklaması

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Facebook'tan önemli gizlilik açıklaması

Mark Zuckerberg geçen hafta platformun geleceği ile ilgili atılacak bazı önemli adımları duyurmuştu. Bu adımların önemli bir parçası olarak Facebook, insanların platformdaki gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol imkânı sağlamalarını kolaylaştıracak bir dizi yeniliği hayata geçirmeye başladığını açıkladı. Yapılan güncellemelerle insanların Facebook’un veri ve gizlilik kontrolü ayar ve araçlarına erişmeleri çok daha kolay hale gelecek.

Duyurulan yeniliklerden bazıları şöyle:

Daha kolay bulunabilir ve kullanılabilir kontroller: Mobil cihazlardaki ayarlar menüsü baştan sona yenilendi. 20 farklı ekrana yayılmış ayarlar yerine artık bunların hepsi tek bir yerden erişilebilir hale geldi. Buna ek olarak, hangi bilgilerin uygulamalarla paylaşılıp paylaşılamayacağının net olarak anlaşılabilmesi için, güncel olmayan ayarlar da temizlendi.

Yeni “Gizlilik Kısayolları” menüsü: Gizlilik Kısayolları menüsü, verilerinizi daha kolay kontrol etmenize ve kontrollerin nasıl çalıştığına dair açıklayıcı bilgilere ulaşabilmenize olanak sağlıyor. Artık bu deneyim daha görsel, net ve kolay bulunabilir hale geldi. Bu menü sayesinde:

Hesabınızı kolayca daha güvenli hale getirebilirsiniz: Hesabınıza iki faktörlü doğrulama gibi daha fazla koruma katmanı ekleyebilirsiniz. İki faktörlü doğrulamayı etkin hale getirdiğinizde, biri tanımadığınız bir cihazdan hesabınıza erişmeye çalıştığında sizden bu kişinin siz olduğunu teyit etmeniz istenir.

Kişisel bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz: Ne paylaştığınıza bakabilir ve isterseniz silebilirsiniz. Buna paylaştığınız ya da ifade bıraktığınız içerikler, gönderdiğiniz arkadaşlık istekleri ve Facebook’ta yaptığınız aramalar da dâhildir.

Paylaşımlarınızı ve kişisel bilgilerinizi kimlerin gördüğünü yönetebilirsiniz:Facebook’ta paylaştıklarınızın sahibi sizsiniz ve paylaşımlarınızı ya da kişisel bilgilerinizi kimlerin gördüğü gibi konuları kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Facebook verilerinizi bulmak, indirmek ve silmek için araçlar: Yeni “Bilgilerinize Erişin” aracı ile artık paylaşımlarınıza, bıraktığınız ifadelere, yaptığınız arama ve yorumlara güvenli bir biçimde erişebilecek ve onları yönetebileceksiniz. Haber kaynağınızdaki ya da profilinizdeki bir paylaşımı ya da bilgiyi silmek için de bu aracı kullanılabileceksiniz. Buna ek olarak Facebook ile paylaştığınız verileri (yüklediğiniz fotoğraflar, hesabınıza eklediğiniz kişiler, zaman tünelinizdeki gönderiler vb. gibi) indirmek ve hatta başka bir servise taşımak da çok daha kolay hale gelecek.

Tüm bu yeniliklere ek olarak önümüzdeki günlerde yapılacak güncellemeler:

Verilerinizi nasıl topladığını ve kullandığını size detaylı ama kolay anlaşılır bir dille anlatmanın da kendi sorumluluğunda olduğunu belirten Facebook, önümüzdeki haftalarda Facebook’un hizmet koşullarında yapacağı ve insanlara olan bağlılığını içeren güncellemeler sunacak. Aynı zamanda Facebook, veri politikalarını da güncelleyerek hangi verileri topladığını ve onları nasıl kullandığını da daha açık ve anlaşılır hale getirecek. Bu güncellemeler şeffaflık için olacak – verileri toplamak, kullanmak ya da paylaşmak adına yeni haklar kazanmak için değil.

Önümüzdeki haftalarda Facebook, Mark Zuckerberg’in açıkladığı diğer konularda da daha fazla yenilik ve güncellemeyi duyuruyor olacak.

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