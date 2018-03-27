Facebook'ta zor günler, düşüş sürüyor ! Skandal trilyonlarca dolara patlayabilir
Facebook kurulduğundan bu yana tarihindeki en zor günlerini geçiriyor. Kullanıcı verileri ile ilgili yaşanan skandal sonucunda şirket, trilyonlarca dolara ulaşabilecek para cezaları ile karşı karşıya kalabilir.
Facebook'un kullanıcı verileri ile ilgili yaşanan skandal şirketi her geçen gün daha da zor bir duruma sokuyor. ABD'de tüketici haklarını korumakla görevli Federal Ticaret Komisyonu, sosyal medya devi ile ilgili soruşturma başlattı. Komisyon, 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin nasıl olup da siyasi danışmanlık şirketlerinin eline geçtiğini araştıracak. Facebook, 2011 yılında Federal Ticaret Komisyonu ile imzalanan bir mutabakatla, ihlal başına 40 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.
Alınan bilgiye göre; Komisyonun eski yöneticisi David Vladeck, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada; "Cambridge Analytica'nın elde ettiği 50 milyon kullanıcıya ait bilgiler nedeniyle trilyonlarca dolar ceza tehdidi ile karşı karşıya kalabilir" dedi.
Soruşturma ile ilgili Komisyon'dan yapılan açıklamada ise dile getirilen iddiaların oldukça ciddiye alındığı belirtildi. Komisyonun vekaleten yöneticiliğini yürüten Tom Pahl tarafından yapılan açıklamada, "Facebook'un, usulsüz adımlar atmak yoluyla tüketicilere önemli zararlar verip vermediği araştırılacak" ifadelerine yer verdi.
Skandalın ortaya çıkmasının ardından piyasa değeri yaklaşık 70 milyar dolar azalan sosyal medya devinden soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kişilerin bilgilerinin korunmasına olan güçlü bağlılığımız devam ediyor. Komisyonun olası sorularına cevap verme fırsatını memnuniyetle karşılarız" denildi.
Dünyanın dört bir yanından insanlar, skandalın ortaya çıkmasının ardından #deletefacebook kampanyasıyla kullanıcıları Facebook hesaplarını silmeye davet etti. Bunlara Facebook’un 19 milyar dolara satın aldığı WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton da katıldı.
FACEBOOK'TA SKANDAL SONRASI HİSSELERDE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
Cambridge Analytica sızıntısından sonra 13 puan düşen Facebook hisseleri Pazartesi de 2 puan daha düşerek inişini sürdürüyor. Facebook hisseleri, son bir yılın en yüksek noktasından yüzde 20 daha düşük.
DURUŞMAYA ÇIKACAK
ABD ile Avrupa’daki resmi merciler, gizlilik konusunda Facebook ve CEO’su Mark Zuckerberg üzerindeki baskıyı artırıyor.
ABD Senatosu Yargıçlar Komitesi, 10 Nisan’da Zuckerberg’in yanı sıra Alphabet ve Twitter CEO’larını veri gizliliği konusunda tanıklık etmeye ve ifade vermeye çağırdı.
ABD Senatosu Ticaret Komitesi ise Zuckerberg’e resmi bir kongre duruşmasında ifade vermesi için davet gönderdi.
Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley ise Zuckerberg’in özrünün olayı kapatmak için yeterli olmadığını ve bundan sonra Facebook gibi şirketlerin daha sıkı düzenlemelere tabi tutulacaklarını açıkladı.
ZUCKERBERG ÖZÜR DİLEDİ
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, plaftormun 50 milyon kişiye ait veriyi Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketine vermekle ve sonrasında bu verilerin ABD Başkanlık seçimlerini etkileyecek biçimde usulsüzce kullanımının önüne geçememekle ilgili suçlamalar üzerine özür diledi.
ABD Senatosu Adalet Komisyonu, aralarında Zuckerberg'in de olduğu bazı teknoloji firmalarının CEO'larına, veri gizliliği konusunda ifade vermeleri için 10 Nisan tarihli bir davet gönderdi. Facebook, son olarak telefonlarına Facebook uygulaması yükleyen kişilerin 'cep telefonu konuşmalarını ve kısa mesaj kayıtlarını tutmak' ile suçlanıyor.
REKLAM ŞİRKETLERİNDEN TEPKİ
BBC Radyo 4’e değerlendirmede bulunan dünyanın en büyük reklam şirketlerinden M&C Saatchi’nin Başkanı David Kershaw, İngiltere’nin en büyük reklamcılarını temsil eden çatı kuruluş ISBA’nın Facebook yetkileri görüşerek tepki ve taleplerini iletmeye hazırlandığını bildirdi. Kuruluş halihazırda 3 binin üzerinde markayı temsil ediyor.
NE OLMUŞTU?
Facebook kriterlerini ihlal ederek 50 milyon kullanıcının verisinin siyasi kampanyalarda kullanılması skandal etkisi yarattı. Trump’ın eski danışmanının da kurucusu olduğu şirketlerin gerçekleştirdiği kampanyalar arasında 2016 ABD seçimleri ve İngiltere’nin Brexit oylaması olması dikkat çekiyor.
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