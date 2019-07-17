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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.07.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Facebook’ta büyük dolandırıcılık! Sistemlere sızıyorlar

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Facebook’ta büyük dolandırıcılık! Sistemlere sızıyorlar

Facebook’ta yüz binlerce üyesi olan sayfalarda araçların hasar kayıtlarının 8 bin liraya silindiğine ilişkin mesajlar ortaya çıktı.

Sosyal medya platformu Facebook üzerinden yasal olmayan işlemler yapılmaya başlandı. Yüz binlerce üyesi olan Facebook sayfalarında hasar kayıtlı araçların hasarının silinmesi işleminin yapıldığı iddia ediliyor.

155 bine yakın takipçisi olan bir Facebook sayfasında “Araçlarınızın hasar kayıtlarını, pert kaydını ve ağır hasar kaydını silelim 5664 sorgulamasında çıkmasın. Sigorta ve kasko veritabanından kalıcı şekilde silinir bilgi için mesaj atınız” iletisi yer alıyor.

İletiyi atan kişiye özel mesaj yoluyla ulaşıldığında ise “Aracınızın marka modeli ve bulunduğu hasar kaydı ne kadar? Geliştirdiğimiz program sayesinde kasko ve sigorta veritabanından kalıcı şekilde siliyoruz. 5664 sorgulamasında kesinlikle çıkmıyor. Yasal mı sorusu şudur kendi kullandığınız kendi adınıza aracınızdır. İster hasar kayıtlı binersiniz isterseniz hasarsız. Örneğin bu araçta bu hasarı siz yaptınız ve cebinizden ödeyerek yaptırdınız hasar girilmedi. Kime ne? Veya aracı sattınız alan arkadaş değişen parçalarına bakarak alacak, o aldığında dahi hasar kaydı kesinlikle görülmeyecektir kalıcıdır. Ödemesini alıp 30 dakika işlem sürmektedir. Sistemlerden komple silinmesi 3 gün veya 5 gün iş süresidir.” açıklamasında bulunuyor.

8 BİN LİRAYA HASAR KAYDI SİLİYORLAR

Facebook’tan ulaşılan kişi hasar kaydının 8 bin liraya silineceğini ve bir daha hasar kaydı görünmeyeceğini iddia ediyor. Ayrıca bu kişi yasal olmayan yöntemlerle geliştirdiği program sayesinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin sistemlerine girmiş oluyor.

İŞLEM YASAL DEĞİL

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde tutulan TRAMER bilgilerinin silinmesi yasal olarak mümkün değil. Kazaya karışan araca ilişkin kaza tarihi, kaza sonucu oluşan hasar, hangi parçaların değiştiğine ilişkin bilgiler TRAMER’de kayıtlı bulunuyor.

Hasar kaydını silme işlemini gerçekleştirdiğini iddia eden kişi de bu işlemin yasal olmadığını belirtiyor.

MAĞDURİYETLER DOĞABİLİR

Bir çok kişi alacağı araba için hasar kaydı sorgulaması yaptırıyor. 5664’e atılan SMS ile aracın geçmişine ilişkin tüm bilgilere ulaşılabiliyor. Eğer sigorta ya da kasko aracılığıyla yapılmış bir onarım varsa bu kayıtlarda yer alıyor. Ancak tek taraflı kazalarda ortaya çıkan hasarları aracın sahibi kendi cebinden yaptırırsa hasar kaydı çıkmıyor ancak bu durumdaki araçlar da ekspertiz yaptırılarak değişen, boyanan parçaları ortaya çıkıyor.

ALACAĞINIZ ARACI EKSPERTİZE MUTLAKA SOKUN

Mağdur duruma düşmemek için talip olunan araçlar mutlaka yetkili ekspertiz firmaları tarafından raporlanmalı. Böylece aracı alırken bilinmeyen bir hasar varsa hem fiyatta pazarlık imkanınız olur hem de ilerde satacağınız zaman sürprizle karşılaşmış olmazsınız.

İŞTE O MESAJ

Facebook’ta büyük dolandırıcılık Sistemlere sızıyorlar


Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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