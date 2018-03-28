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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.03.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Facebook'a bir dava daha

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Facebook'a bir dava daha

ABD'de sivil toplum kuruluşları, sosyal paylaşım sitesi Facebook'a, hedeflenmiş reklamlarıyla "konut ayrımcılığına" olanak sağladığı gerekçesiyle dava açtı.

Ulusal Adil Konut Hakkı İttifakı (NFHA) çatısı altında bir araya gelen kuruluşlar, açtıkları federal davada Facebook'un hedeflenmiş reklam uygulamasının ev sahiplerine kiralık ve satılık ilanlarını yalnızca belirli demografik gruplara gösterme olanağı sağlayarak vatandaşların konuta eşit ve adil erişimine engel olduğunu savundu.

Dava dilekçesinde Facebook'un reklam sisteminin, ev sahiplerine konut ilanlarını kişinin cinsiyetine, aile durumuna ve diğer demografik niteliklere göre gizlemesine olanak sağladığı için ayrımcı bir hizmet olduğu vurgulandı.

Facebookta zor günler Skandal trilyonlarca dolara patlayabilir
Facebook'ta zor günler! Skandal trilyonlarca dolara patlayabilir

NFHA Başkanı Lisa Rice davayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Son günlerde Facebook'un kullanıcıların kişisel verilerini kötüye kullandığına dair kamuoyunda ortaya çıkan kaygılar üzerine yaptığımız araştırmalar sosyal paylaşım sitesinin reklam verenleri geniş kullanıcı veri tabanını ayrımcı yönde kullanmasına izin verdiği ve hatta teşvik ettiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

10 soruda Facebook nereye koşuyor
10 soruda Facebook nereye koşuyor

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Facebook kullanıcı verilerinin ayrımcı amaçlar için kullanılmasına ve istismar edilmesine engel olmalıdır. Kadınlar, çocuklu aileler, engelliler ve diğer dezavantajlı gruplar halihazırda konuta erişmekte zorluklarla karşılaşmaktadır. Facebook bu müşterilerin kiralık ve satılık konut ilanlarını görmesini engelleyen reklam platformunu derhal değiştirmelidir. Facebook, konut fırsatlarına kapı kapamaya değil kapı açmaya olanak sağlamalıdır."

Facebooka bir dava daha

Şirket yetkilileri davayla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

Facebook ay başında, merkezi Londra'da bulunan Cambridge Analytica siyasi danışmanlık şirketinin 50 milyona yakın kullanıcıya ait kişisel verileri izinsiz olarak kullandığının ortaya çıkmasıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Söz konusu firmanın verileri 2016'da Donald Trump'ın sandıktan galip çıktığı ABD başkanlık seçimlerinde ve İngiltere'nin AB'den ayrılmasının oylandığı Brexit referandumunun sonuçlarını etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.

Facebook'un kurucusu ve üst düzey yöneticisi Mark Zuckerberg olayla ilgili kamuoyu önünde özür dilemişti. Tartışmalar nedeniyle şirket hisseleri yüzde 18 değer kaybetmişti.

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