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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.07.2018 - 15:20, Son Güncelleme:

Facebook’a 500 bin sterlinlik ceza

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Facebook’a 500 bin sterlinlik ceza

İngiltere’nin verilerin korunmasından sorumlu denetim kurumu ICO (İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi) sosyal paylaşım platformu Facebook’un veri paylaşım ihlalleri kapsamında 500 bin sterlin ödemesine karar verildiğini bildirdi.

ICO’DAN yapılan açıklamada merkezi Londra’da bulunan Cambridge Analytica ile müşterilerin verilerine ilişkin paylaşımda bulunan Facebook’un 1998 sayılı Veri Koruma Yasası’nı iki kez ihlal ettiği belirtildi. 

Açıklamada, Cambridge Analytica ile bağı bulunan SCL Elections’a yönelik de adli soruşturma başlatılacağı bildirildi. 

Sosyal paylaşım sitesinin kullanıcılarına ait verileri koruyamadığı kaydedilen açıklamada, verilerin başkaları tarafından ne şekilde kullanıldığına dair şeffaflığı da sağlayamadığı kaydedildi.

ICO Komisyoneri Elizabeth Denham, “Facebook, veri koruma yasası kapsamı tarafından öngörülen veri korumasını sağlamakta başarısız oldu. Cezalar ve adli incelemeler kötü oyuncuların cezalandırılması için. Fakat benim asıl amacım bir değişimi gerçekleştirmek ve insanların demokratik sistemimize olan güvenini yeniden tesis etmek.” değerlendirmesinde bulundu. 

İngiliz The Guardian gazetesine değerlendirmede bulunan Facebook Gizlilikten Sorumlu Yönetici Erin Egan ise, “Daha önce de belirtiğimiz üzere Cambridge Analytica’ya ilişkin iddiaları incelemek ve 2015’te eyleme geçmek konusunda daha fazlasını yapmalıydık. Cambridge Analytica’ya ilişkin araştırmasında ICO ile yakın şekilde çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığının sponsorluğundaki İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO) mart ayında Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların detaylı incelenmesi amacıyla soruşturma başlatmıştı. 

İngiliz Channel 4 haber kanalının yayımladığı gizli kamera çekimlerinde de şirketin bazı yöneticileri, internet ortamında siyasetçilerin itibarını sarsmak için "aşk tuzakları" hazırlanabileceğini ve rüşvet verilebileceğini söylerken görülmüştü. 

Görüntülerde, Cambridge Analytica Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Nix'in, şirketle dünya genelinde gizli şekilde seçim kampanyaları yürüttüklerini söylediği ortaya çıkmıştı. Hakkındaki iddiaların kamuoyuna taşınmasının ardından Nix görevden alınmıştı. 

Facebook, konuya ilişkin, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.

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