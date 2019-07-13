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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.07.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Facebook'a 5 milyar dolar ceza

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Facebook'a 5 milyar dolar ceza

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), sosyal paylaşım sitesi Facebook'a kişisel bilgilerin izinsiz ve usulsüz kullanıldığı gerekçesiyle 5 milyar dolar ceza kesti

The Wall Street Journal'ın haberine göre, FTC'nin, Facebook'un kişisel bilgileri izinsiz ve usulsüz kullanması sebebiyle geçen yıl başlattığı soruşturmanın sonucunda sosyal paylaşım sitesine 5 milyar dolar ceza kestiği ifade edildi. Cezanın 2'ye karşı 3 oyla kabul edildiği bildirildi.

Kararın kesinleşmesi için Adalet Bakanlığının da onayının gerektiği kaydedilirken, bu incelemenin ne kadar süreceği bilinmiyor. Facebook'dan konuyla ilgili herhangi açıklama yapılmadı.

Bu cezanın, 2012'de Google'a kesilen 22 milyon doları geride bıraktığı ve bir teknoloji firmasına kesilen en yüksek ceza olduğu kaydedildi. Geçen sene 56 milyar dolar gelir elde eden Facebook'un, bu yıl da 69 milyar dolar civarında bir hasılata ulaşması bekleniyor.

CAMBRİDGE ANALYTİCA VERİ SKANDALI

Günümüzde en çok tartışılan konulardan biri olan "veri güvenliği" konusu geçen yıl patlayan Cambridge Analytica skandalı ile zirveye çıkmıştı.

Cambridge Üniversitesinde araştırma görevlisi Aleksandr Kogan, Facebook aracılığıyla hizmet veren “this is your digital life” isimli kişilik testi uygulaması aracılığıyla 87 milyon kişinin bilgilerini depolamış, bu bilgileri 2016 yılında siyasi danışmanlık amacıyla faaliyet gösteren Cambridge Analytica şirketine satmıştı. İngiliz televizyon kanalı Channel 4'un açığa çıkardığı skandalda Cambridge Analytica şirketi, elde ettiği verileri 2016 Amerikan seçimlerini Donald Trump'ın kazanması için kullanmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Amerikan Senatosu'nda ifade vermişti. Büyük data krizi ile birlikte özellikle teknoloji şirketleri Avrupa ve Amerika'da data politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştı.

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