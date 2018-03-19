Facebook skandalı!

BİR web sitesine girmek veya bir uygulama kullanmak istiyorsunuz. Ekrana gelen ‘e-posta ile üye ol’ veya ‘Facebook ile bağlan’ seçenekleri arasında genellikle de Facebook’u tercih edersiniz. Facebook butonuna bastıktan sonra ise talep ettiğiniz hizmeti sunan şirket tarafından kullanıcıların bilgileri ve doğum tarihi gibi verilere erişim izni isteniyor. Hızlı olmak için genellikle hiç düşünmeden ekrana gelen bu onaya da izin veriliyor. Başka bir deyişle sadece birkaç saniyede verdiğiniz onayla artık Facebook’taki verilerinizi, ‘üçüncü parti’ olarak ifade edilen şirketlerle de paylaşmış oluyorsunuz. Bu veriler Facebook kontrolünde olsa da yapılan ihlaller büyük bir skandala dönüşebiliyor.

PROFESÖR BAŞLATTI

Her şey 2015 yılında Cambridge Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan Aleksandr Kogan’ın geliştirdiği uygulamayla başladı. Kullanıcıların kişilikleriyle ilgili bakış açılarını öngören bir uygulama geliştiren Kogan, ‘thisisyourdigitallife’yi yayınladı. Bu uygulamayı kullanabilmek için yaklaşık 270 bin kişi Facebook ile üye oldu. Kullanıcılar bu üyelik sırasında konum bilgilerini, sevdikleri Facebook içeriklerini ve arkadaşlarıyla ilgili bazı bilgileri vermeye kabul etti. Ancak basit bir onay ile verilen bu veriler, belki de ülkelerin kaderini belirledi. Nasıl mı? 270 bin kişi tarafından kullanılan ‘thisisyourdigitallife’ uygulamasıyla elde edilen veriler siyasi kampanyalarda kullandı. Hem de Facebook’un uyarmasına rağmen. Bu, buzdağının görünen kısmıydı. Şimdi ise işin arkasından 50 milyon kişiyi ilgilendiren bir veri kullanım ihlali var.

TRUMP’IN ESKİ DANIŞMANI

Şu ana kadar ihlal edilen Facebook abone verilerini izinsiz kullanan iki danışmanlık şirketinin adı geçiyor. Biri ABD Başkanı Donald Trump’ın eski stratejisti Steve Bannon’a ait olan Cambrigde Analytica. Paylaşılan bilgilere göre bu şirket Facebook verilerini satın almak için 1 milyon dolar ödedi. Diğeri ise Stratejik İletişim Laboratuvarları’nı (SCL). Bu şirketlerin hizmet verdiği dikkat çeken iki siyasi kampanya bulunuyor. ABD Başkanlık seçimlerinde Trump’ın Facebook kampanyasını yürüten şirketler, aynı zamanda İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkıp-çıkmamasının onaylandığı Brexit’e de veri sağlamış durumda.

ERİŞİME KAPATILDI

SKANDALIN ortaya çıkmasıyla, Facebook harekete geçti. Financial Times’ın haberine göre; Facebook Başkan Yardımcısı Paul Grewal iddiaların doğru olup olmadığını araştırdıklarını söyledi. Buna ek olarak Facebook, Cambrigde Analytica’ya veri sağlayan şirketlere ve platformlara da erişim yasağı başlattı

ZUCKERBERG İFADE VERSİN

HABERLERİN duyulmasının ardından ABD ve İngiltere’deki muhalifler ayağa kalktı. İngiliz milletvekili Damian Collins ise Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’e ağır eleştirilerde bulundu. Collins, Brexit referandumunda da Facebook’un diğer veri şirketlerine bilgi sağladığını söylerken Zuckerberg’ün İngiltere parlamentosunda ifade vermesini istedi. Collins, “Zuckerberg Facebook sayfasının arkasına saklanmayı bıraksın” diyerek Facebook’un CEO’sunun iddialara Facebook üzerinden cevap vermesini eleştirdi. Cambridge Analytica’nın CEO’su Alexander Nix geçen hafta İngiliz parlamentosunda ifade vererek firmasının Facebook verilerini kullanmadığını söyledi. ABD’nin Minnesota senatörü Amy Klobuchar da Zuckerberg’ü senatoda ifade vermeye çağırdı.