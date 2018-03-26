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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ahmet CAN
26.03.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Facebook'ta yeni skandal: Bu kez verileri depolamış!

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Facebook'ta yeni skandal: Bu kez verileri depolamış!

Facebook'ta kullanıcı verileriyle ilgili yaşanan sorunlar bitmiyor. Geçen hafta, Facebook'un üçüncü parti geliştiricileri yeteri kadar denetlememesi sonucu yaklaşık 50 milyon kullanıcısının bilgilerinin ABD Başkanlığı ve Brexit seçimlerinde kullandığı ortaya çıkmıştı. Bu skandaldan sonra Facebook'un tuttuğu verilerle ilgili bir iddia daha ortaya çıktı.

Yazılımcı Dylan McKay, Twitter'dan Facebook’un yıllardır mesajlaşma uygulaması Messenger üzerinden bazı verileri tuttuğunu paylaştı. Bu veriler arasında ise Android cihazlarındaki Messenger uygulamasında yer alan SMS verileri ve arama geçmişi verileri var. iOS cihazlarda ise böyle bir durum yok.

Facebook ise bu açıklama üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama da yapan Facebook, izin alınmayan kullanıcılardan veri toplamadığını sadece erişim isteklerini kabul eden kullanıcılardan toplandığını paylaştı. Ayarlar kısmından arama ve SMS geçmişinin paylaşımının durdurulabileceğini de belirten Facebook, toplanan verilerin kesinlikle satılmadığını da paylaştı.

Yaşanan gelişmeler karşısında Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, gazetelere ilan vererek yazılı bir açıklama yaptı. Kullanıcılardan özür dileyen Zuckerberg, Facebook hisselerindeki düşüşü durdurmadı. Hisse başı 185 dolardan 159 dolara değer kaybeden şirketin toplam piyasa değerindeki kayıp ise 40 milyar doları geçti.

Geçen hafta Facebook'un uygulama geliştiricilere sunduğu Uygulama Programlama Arayüzü (API) üzerinden veri ihlali yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda, Cambrigde Analytica adındaki şirket, Facebook için sosyal bir test uygulaması geliştirdi. Verilen izinle 270 bin kullanıcının arkadaşlarının da verisine ulaşıldı. Toplamda ulaşılan Facebook kullanıcı verisi 50 milyona yaklaştı. Toplanan bu veriler ise ABD Başkanlık seçimlerinde ve Brexit oylamasında kullanılarak, kampanyalar düzenlendi.

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