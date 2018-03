Facebook'ta yeni skandal: Bu kez verileri depolamış!

Yazılımcı Dylan McKay, Twitter'dan Facebook’un yıllardır mesajlaşma uygulaması Messenger üzerinden bazı verileri tuttuğunu paylaştı. Bu veriler arasında ise Android cihazlarındaki Messenger uygulamasında yer alan SMS verileri ve arama geçmişi verileri var. iOS cihazlarda ise böyle bir durum yok.

Facebook ise bu açıklama üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama da yapan Facebook, izin alınmayan kullanıcılardan veri toplamadığını sadece erişim isteklerini kabul eden kullanıcılardan toplandığını paylaştı. Ayarlar kısmından arama ve SMS geçmişinin paylaşımının durdurulabileceğini de belirten Facebook, toplanan verilerin kesinlikle satılmadığını da paylaştı.

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD