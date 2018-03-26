Facebook'ta yeni skandal: Bu kez verileri depolamış!
Facebook'ta kullanıcı verileriyle ilgili yaşanan sorunlar bitmiyor. Geçen hafta, Facebook'un üçüncü parti geliştiricileri yeteri kadar denetlememesi sonucu yaklaşık 50 milyon kullanıcısının bilgilerinin ABD Başkanlığı ve Brexit seçimlerinde kullandığı ortaya çıkmıştı. Bu skandaldan sonra Facebook'un tuttuğu verilerle ilgili bir iddia daha ortaya çıktı.
Yazılımcı Dylan McKay, Twitter'dan Facebook’un yıllardır mesajlaşma uygulaması Messenger üzerinden bazı verileri tuttuğunu paylaştı. Bu veriler arasında ise Android cihazlarındaki Messenger uygulamasında yer alan SMS verileri ve arama geçmişi verileri var. iOS cihazlarda ise böyle bir durum yok.
Facebook ise bu açıklama üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama da yapan Facebook, izin alınmayan kullanıcılardan veri toplamadığını sadece erişim isteklerini kabul eden kullanıcılardan toplandığını paylaştı. Ayarlar kısmından arama ve SMS geçmişinin paylaşımının durdurulabileceğini de belirten Facebook, toplanan verilerin kesinlikle satılmadığını da paylaştı.
Downloaded my facebook data as a ZIP file— Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 Mart 2018
Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD
Yaşanan gelişmeler karşısında Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, gazetelere ilan vererek yazılı bir açıklama yaptı. Kullanıcılardan özür dileyen Zuckerberg, Facebook hisselerindeki düşüşü durdurmadı. Hisse başı 185 dolardan 159 dolara değer kaybeden şirketin toplam piyasa değerindeki kayıp ise 40 milyar doları geçti.
Geçen hafta Facebook'un uygulama geliştiricilere sunduğu Uygulama Programlama Arayüzü (API) üzerinden veri ihlali yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda, Cambrigde Analytica adındaki şirket, Facebook için sosyal bir test uygulaması geliştirdi. Verilen izinle 270 bin kullanıcının arkadaşlarının da verisine ulaşıldı. Toplamda ulaşılan Facebook kullanıcı verisi 50 milyona yaklaştı. Toplanan bu veriler ise ABD Başkanlık seçimlerinde ve Brexit oylamasında kullanılarak, kampanyalar düzenlendi.
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