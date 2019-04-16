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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
16.04.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Facebook hissedarları Mark Zuckerberg'i yönetimde istemiyor

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Facebook hissedarları Mark Zuckerberg'i yönetimde istemiyor

Sosyal medya devi Facebook'un hissedarları şirketin kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Mark Zuckerberg'i görevinden almak istiyor.

Hissedarlar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptıkları başvuruda, Zuckerberg’in mevcut yetkilerini bağımsız bir CEO’ya devretmesini ve kendisine yönetimde çok fazla oy hakkı tanıyan B tipi hisse yapısının değiştirilmesini istediler.

Facebook'un son dönemde adının karıştığı veri paylaşımı ve güvenliği skandalları ve şirketin 2018'de yaşadığı 100 milyar doları aşkın piyasa değeri kayıpları hissedarları öfkelendirdi. Özellikle Cambridge Analytica Skandalı'nın şirkete zarar verdiğini belirten hissedarlar, başvuruda şu ifadelere yer verdi:

"Cambridge Analytica'nın milyonlarca Facebook kullanıcısının kişisel verilerini kötüye kullandığına dair haberlerin yayınlanmasında ardından, şirketin piyasa değeri Mart 2018'de 100 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Yine 100 milyar dolardan fazla bir kayıp Temmuz ayında şirketin çeyrek dönem sonuçları açıklanıp Facebook'un maliyetleri artarken gelir büyümesinin azaldığının ortaya çıkması ile gerçekleşti."

Bu tip durumları ciddi yönetim zafiyeti olarak tanımlayan hissedarlar; sonuç olarak kullanıcıların Facebook'a güvenlerini kaybettiklerini de vurguladı:

"Pew Research isimli araştırma şirketi genç Amerikalıların yüzde 44’ünün geçen yıl Facebook uygulamasını telefonlarından sildiğini belirledi. Bu grubun yüzde 74’ü ise ya uygulamayı sildi ya Facebook'u kontrol etmeyi bıraktı ya da güvenlik ayarlarını değiştirdi."

SEC’e yapılan başvurular, Facebook'un 30 Mayıs'ta düzenlenecek hissedarlar toplantısına hazırlık niteliği taşıyor. Ancak Zuckerberg A tipi hisselere göre on kat daha fazla oy hakkı tanıyan B tipi hisselerin yüzde 75’ine sahip olduğu için, yapılan başvuruların gerçekleşme şansı pek bulunmuyor. Facebook ve Zuckerberg sonuncusu 2017'de olmak üzere daha önce bu yönde yapılan başvuruları reddetmişti.

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