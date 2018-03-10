Facebook Facefood’a karşı

KULLANICI sayısı 1 milyar 350 milyon kişi olarak açıklanan sosyal iletişim ağı Facebook, Türkiye’de gıda sektöründe faaliyet göstermesi amacıyla kurulan Facefood markasının kendi markası ile birbirinden ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu iddia ederek dava açtı. Facebook’un avukatı dava dilekçesinde, “Facebook ile Facefood markasında aynı sıra ile 8 harften 6’sı birebir yer almaktadır. İki marka incelendiğinde davalının markasının tümüyle müvekkilimin markasının kopyası olduğu açıktır. Davalının markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden silinmesine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

62 MİLYAR DOLAR

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde 14 yıl önce Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook Inc.’in, “Facebook” markasıyla Türkiye’de ve dünyada 1 milyar 350 milyon kişi tarafından kullanılan bir sosyal iletişim ağı olduğu belirtildi.



Facebook’un dava açtığı Şeli De Eskinazis ‘Facefood’ markasını 2013’te tescil ettirdi

Günlük aktif kullanıcısı sayısı 968 milyonu aşan Facebook’un, ülke sıralamasında üçüncü sırada yer alan Türkiye’de 2009 tarihi itibarıyla 14 milyon kişi tarafından kullanıldığının anlatıldığı dilekçede, “Facebook’un Türkiye’deki günlük aktif kullanıcı sayısı ise 26 milyondur ve her iki kişiden birisi aktif Facebook üyesiydir. Facebook Inc., dünyada bu kadar yaygın bir ağa sahip olan markasını tüm dünya nezdinde tescil ettirdi. 2017 yılı başında dünyanın en değerli markaları listesine 8 sıra birden yükselen Facebook, 62 milyar dolarlık marka değeri ile 9. basamağa yükseldi. Facebook Inc.’nin Türk Patent ve Markalar Kurumu nezdinde ‘Facebook’ ibareli marka tescilleri bulunmaktadır. Markaları koruma altına alınmıştır. Davalı Şeli De Eskinazis ise ‘Facefood’ markasını 30 Ocak 2013’te Türk Patent nezdinde tescil ettirdi” denildi.

MARKA TESCİLİ

Facebook Inc.’nin avukatı Ufuk Sezekkaplan, davalının markası ile kendi markasının ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu, markaların karıştırılma ihtimali bulunduğunu dava dilekçesinde anlattı. “Facefood” markasının “Facebook” markasından türetilme olduğunu dilekçesinde belirten Facebook Inc.’nin avukatı Ufuk Sezekkaplan, “Facebook ile Facefood markası aynı sıra ile 8 harften 6’sı birebir yer almaktadır. Müvekkilimin markası ile davalının markasının özgün kaligrafisi de benzerlik taşımaktadır. İki marka incelendiğinde davalının markasının tümüyle müvekkilimin markasının kopyası olduğu açıktır. Davalının markası, tüketici nezdinde iltibas (andırmak) tehlikesi yaratmaktadır. Güçlü çağrışımı kapsayan karıştırma ihtimali nedeniyle iltibas ihtimali yüksektir. Davalıya ait “Facefood” markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden silinmesine karar verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca tedbir talebimizin kabulü ile davalının markasının üçüncü kişilere devrinin önlenmesine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.