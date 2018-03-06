"Fabrikaların kapısını gençlere açın"

Sanayiciler ile girişimcilerin bir araya geldiği "İSO KOZA-İTÜ Çekirdek Girişimleri ile İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı" Odakule'de gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Bahçıvan, İSO'nun üniversite-sanayi iş birliğine ve girişimciliğe özel bir ilgi göstererek çok büyük değer verdiğini kaydedetti ve bu özel ilginin dünyanın ve Türkiye'nin gerçeklerinden kaynaklandığını söyledi.



Dünyada yaşanan ekonomik rekabetin gün geçtikçe daha zorlu bir hale geldiğini, bu acımasız mücadele ortamında, yüksek katma değerli ve rekabetçi bir üretim yapısına sahip olunması gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, böyle bir üretim yapısı için yenilikçiliğin ve girişimciliğin hayati önem taşıdığını bildirdi.

Bahçıvan, bu anlayışın sonucu olarak 2015 itibarıyla İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosisteminin paydaşı haline geldiklerini ifade ederek, aradan geçen üç yılda önemli mesafeler kat ettiklerini anlattı.

Girişimcilik konusunda ellerini taşın altına koyduklarını, üç yıldır "İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü"nü verdiklerini dile getiren Bahçıvan, bu sürecin girişimcilere finansal destek sağladıkları İSO KOZA Girişimcilik Hızlandırma Programı ile devam ettirildiğinden bahsetti.

Bahçıvan, sadece girişimcilere odaklanmadıklarını ve sanayicileri de sürece dahil ettiklerini belirterek, 8 haftalık yoğun bir maratonla 13 girişimciye sanayici mentörlüğü, müşteri ve tedarikçi eşleştirmeleri, finans, pazarlama, strateji konularında eğitim, danışmanlık ve önemli kongrelere katılım imkanı sağladıklarını anlattı.

Erdal Bahçıvan, programı başarıyla tamamlayan girişimcilerin, sanayiciler açısından hem yüksek katma değer üreten potansiyel bir tedarikçi hem de yatırım yapmak için önemli bir fırsat penceresi olarak değerlendirileceğine inandıklarını vurguladı.

- "SANAYİCİLERİN BİRİKİMİNDEN YARARLANIN"



Bahçıvan, sanayicilerin, zorlu koşullar altında toplumun refahını artırmanın ve ekonomisini geliştirmenin mücadelesini verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu mücadelede, bayrağı bizden sonra geleceklere devretmek de bizim sorumluluğumuzda. Şu bir gerçek; üretim kültürünün giderek zayıfladığı günümüzde, ileride bayrağı devralacak girişimci gençler kolay yetişmiyor. Bu toplantımızda yarının sanayicisi gençlerimizle bir arada olmamızın, nesiller arasında üretim kültürünün devamlılığını sağlamak açısından da önemli bir fırsat sunduğunu düşünüyorum.

Kıymetli sanayiciler, fabrikalarınızın kapılarını gençlere açın. Sanayimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insanlara yol göstermek, onlara deneyimlerimizi aktarmak son derece değerli ve anlamlı bir çaba. Bu çabalar sayesinde, yarınlara hazırlanan gençlerimizin, biz sanayicilerin desteğiyle, ülkemizin gerçekten çok ihtiyaç duyduğu gerçek girişimcilere dönüşeceğine yürekten inanıyorum."

Bahçıvan, gençlerin, bugün kendilerine birer rehber olacak, seçkin, deneyimli ve başarılı sanayicilerle bir arada olduğunu kaydederek, gençlere, fikren açık olmaları ve kendilerini sınırlamadan sanayicilerin birikiminden faydalanmaya çalışmaları çağrısında bulundu.



"İSTANBUL DÜNYA START-UP MERKEZİ OLABİLİR"



Bahçıvan, son yıllarda odağında üretimin olduğu bir girişimcilik bilinci ve ruhunun Türkiye'de geliştirilmesi gerektiğini ısrarla vurguladıklarını anımsatarak, yenilikçi ve yaratıcı olmak, esneklik, risk alabilmek, önceden görebilmek gibi girişimcilik özelliklerinin iş yaşamında başarıyı getirdiğini söyledi.

Girişimcilik konusunda artık kaybedecek vakit olmadığının altını çizen Bahçıvan, dünyanın belki de tarihin en hızlı dönüşüm sürecini geçirdiğini bildirdi.

Bahçıvan, her geçen gün artan bir trendle start-up denilen küçük ölçekli ve yenilikçi firmaların bu alanda büyük bir aday olarak karşılarına çıktığını kaydederek, inovasyonun, girişimciliğin, girişimlerin ticarileşmesinin önemine değindi.

Türkiye'de geçen yıl girişimcilere verilen erken aşama yatırım tutarının 103 milyon dolara ulaştığını dile getiren Bahçıvan, "İstanbul'un da sahip olduğu eşsiz potansiyeli ile belirtmiş olduğum startup merkezi şehirlerden biri olmaması için hiçbir sebep bulunmamaktadır." dedi.



"KURUMLARIN GİRİŞİMCİLERE İLGİSİ ARTIYOR"

Core Strateji Yönetici Ortağı İhsan Elgin, Türkiye'de girişimcilere yapılan erken dönem yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 102 artarak 103 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Geçen yıl iyzico, Evtiko, Ototrink, Otelz.com ve V-Count girişimlerinin en yüksek yatırımları aldıklarını ve toplam tutarı en çok etkileyen tutarlar olduğunu dile getiren Elgin, her geçen yıl destek alan girişim sayısının arttığını bildirdi.

Elgin, kurumların girişimlere yatırım yapma ilgisinin arttığını kaydederek, 2016'da 6, geçen yıl da 9 kurumun yatırım yaptığı bilgisini verdi.

İhsan Elgin, geçen yıl yatırımcıların en yüksek erken dönem yatırım yaptığı girişim alanlarının fintech, SaaS, emlak, biyoteknoloji, pazaryeri, nesnelerin interneti, perakende teknolojisi, otomotiv teknolojisi, görüntü işleme ve seyahat olarak sıralandığını anlattı.

Etkinlikte, İSO KOZA Hızlandırma Programından çeşitli eğitim imkanları alan 13 girişim katılımcılara tanıtıldı.