‘Fabrikalar kapanırsa iki elimiz yakanızda’
TÜRK-İŞ Başkanlar kurulunu oluşturan 34 sendika yöneticisi Ergün Atalay başkanlığında 1 Mayıs ve şeker fabrikaları özelleştirme gündemiyle toplandı. Başkanlar daha sonra Ankara Şeker Fabrikasının önünde düzenlenen mitinge katıldı.
Atalay, mitingde yaptığı konuşmada, “Şeker fabrikalarını kuranların büyük bölümü hayatta yok, Allah mekanlarını cennet etsin. Buradan onlara dua ediyoruz. Ya bu fabrikaları kapatanlara ne söyleyeceğiz, Allah biliyor kul biliyor. Buna sıradan bir özelleştirme diye bakamazsınız, şeker vatandır, vatan satılmaz. Herkes aklını başına alsın. Bu fabrikalar özelleşirse meydanı NBŞ lobisine bırakırsınız. NBŞ kotasını yüzde 5’e düşürdüler, iki gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Bosna’dan 20 bin ton NBŞ ülkeye geliyor. Anlamakta zorlanıyorum. ‘Fabrikalar özelleşirse kapanır’ diyoruz. Başbakana, cumhurbaşkanına, grup başkanvekillerine anlattık. Sağır sultan duydu. Bu yol çıkmaz yol, bunlar özelleşirse 4 fabrika çalışır, diğerlerine kapısına kilit vurulur” dedi.
Atalay şöyle konuştu: “Biz bu ülkede işçiyiz, vergisi veren vatandaşız, tüketiciyiz. Bunları yapanlara her fırsatta, sandık başta olmak üzere, hesap sormak boynumuzun borcu. Bu fabrikalar kapanırsa elimiz hem iktidarın hem Özelleştirme İdaresinin yakasında, bırakmayacağız. NBŞ’yi kim satıyorsa oralara girmemek, alışveriş yapmamak lazım.”
JAPONCA PANKART
16 yıldır Özelleştirme İdaresi’nin kapsamında olduklarını ve fabrikalar için tek bir çivi bile çakmadıklarını anlatan Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök ise şöyle konuştu: “Bu fabrikalar özelleşirse kapanır, üretici, besici, yöre halkı, esnaf, nakliyeci biter; terör azar, göç başlar, halkımız zehir yer, diyoruz kimsenin kulağına bir şey gitmiyor. Biz yerli milli şeker üretelim, dedik. Sesleri çıkmadı ama bizi susturamazlar. Elimizi değil gövdemizi koyacak, uluslararası kartellerin zehir pazarı olmayalım, 10 milyon insanımız fakirleşmesin diye mücadeleye devam edeceğiz. Bu fabrikaların özelleşmesine karşı tüm siyasi partilerimi, STK’lar, üretici tüketici herkes ittifak yapıyor. Şeker özelleştirmesine karşı milli ve yerli bir duruş var. Buradan sesleniyorum şeker fabrikalarını satılmasın, gerekirse ücretlerimizden indirim yaparız. Yeter ki bu ülkede pancar üretimi devam etsin. Dünyadaki gibi yeniden yapılanma, diyoruz. Üretici, çalışan, yöre halkının katılımı, devletin denetiminde şeker üretimine devam edelim, diyoruz.“
İşçilerin Japonca, Çince, Rusça, Almanca yazdıkları dövizler dikkat çekti. Dövizlerde, “Türkçe anlatamadık, belki Japonca anlatırız” ve “Şeker vatandır, vatan satılmaz” sloganı yer aldı.
Bu arada Türk-İş Başkanlar Kurulu, son yıllarda değişik illerde Türk-İş’in öncülüğünde gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamasının, bu yıl Hatay’da yapılacağını açıkladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle