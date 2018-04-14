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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
14.04.2018 - 00:37, Son Güncelleme:

‘Fabrikalar kapanırsa iki elimiz yakanızda’

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
‘Fabrikalar kapanırsa iki elimiz yakanızda’

TÜRK-İŞ Başkanlar kurulunu oluşturan 34 sendika yöneticisi Ergün Atalay başkanlığında 1 Mayıs ve şeker fabrikaları özelleştirme gündemiyle toplandı. Başkanlar daha sonra Ankara Şeker Fabrikasının önünde düzenlenen mitinge katıldı.

Atalay, mitingde yaptığı konuşmada, “Şeker fabrikalarını kuranların büyük bölümü hayatta yok, Allah mekanlarını cennet etsin. Buradan onlara dua ediyoruz. Ya bu fabrikaları kapatanlara ne söyleyeceğiz, Allah biliyor kul biliyor. Buna sıradan bir özelleştirme diye bakamazsınız, şeker vatandır, vatan satılmaz. Herkes aklını başına alsın. Bu fabrikalar özelleşirse meydanı NBŞ lobisine bırakırsınız. NBŞ kotasını yüzde 5’e düşürdüler, iki gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Bosna’dan 20 bin ton NBŞ ülkeye geliyor. Anlamakta zorlanıyorum. ‘Fabrikalar özelleşirse kapanır’ diyoruz. Başbakana, cumhurbaşkanına, grup başkanvekillerine anlattık. Sağır sultan duydu. Bu yol çıkmaz yol, bunlar özelleşirse 4 fabrika çalışır, diğerlerine kapısına kilit vurulur” dedi.

Atalay şöyle konuştu: “Biz bu ülkede işçiyiz, vergisi veren vatandaşız, tüketiciyiz. Bunları yapanlara her fırsatta, sandık başta olmak üzere, hesap sormak boynumuzun borcu. Bu fabrikalar kapanırsa elimiz hem iktidarın hem Özelleştirme İdaresinin yakasında, bırakmayacağız. NBŞ’yi kim satıyorsa oralara girmemek, alışveriş yapmamak lazım.”

JAPONCA PANKART

‘Fabrikalar kapanırsa iki elimiz yakanızda’

16 yıldır Özelleştirme İdaresi’nin kapsamında olduklarını ve fabrikalar için tek bir çivi bile çakmadıklarını anlatan Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök ise şöyle konuştu: “Bu fabrikalar özelleşirse kapanır, üretici, besici, yöre halkı, esnaf, nakliyeci biter; terör azar, göç başlar, halkımız zehir yer, diyoruz kimsenin kulağına bir şey gitmiyor. Biz yerli milli şeker üretelim, dedik. Sesleri çıkmadı ama bizi susturamazlar. Elimizi değil gövdemizi koyacak, uluslararası kartellerin zehir pazarı olmayalım, 10 milyon insanımız fakirleşmesin diye mücadeleye devam edeceğiz. Bu fabrikaların özelleşmesine karşı tüm siyasi partilerimi, STK’lar, üretici tüketici herkes ittifak yapıyor. Şeker özelleştirmesine karşı milli ve yerli bir duruş var. Buradan sesleniyorum şeker fabrikalarını satılmasın, gerekirse ücretlerimizden indirim yaparız. Yeter ki bu ülkede pancar üretimi devam etsin. Dünyadaki gibi yeniden yapılanma, diyoruz. Üretici, çalışan, yöre halkının katılımı, devletin denetiminde şeker üretimine devam edelim, diyoruz.“
İşçilerin Japonca, Çince, Rusça, Almanca yazdıkları dövizler dikkat çekti. Dövizlerde, “Türkçe anlatamadık, belki Japonca anlatırız” ve “Şeker vatandır, vatan satılmaz” sloganı yer aldı.
Bu arada Türk-İş Başkanlar Kurulu, son yıllarda değişik illerde Türk-İş’in öncülüğünde gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamasının, bu yıl Hatay’da yapılacağını açıkladı.

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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