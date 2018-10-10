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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
10.10.2018 - 17:35, Son GÃ¼ncelleme:

Fabrika'da iÅŸ garantili eÄŸitim

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Fabrika'da iÅŸ garantili eÄŸitim

Manisa'da otomotiv markalarÄ±na kalÄ±p ve yedek parÃ§a Ã¼reten bir firma, kalifiye eleman ihtiyacÄ±nÄ±, fabrikasÄ±nda oluÅŸturduÄŸu Ã§Ä±raklÄ±k eÄŸitim sÄ±nÄ±flarÄ±nda yetiÅŸtirdiÄŸi Ã¶ÄŸrencilerle karÅŸÄ±lÄ±yor.

MANÄ°SA Organize Sanayi BÃ¶lgesiâ€™nde faaliyet gÃ¶steren firmanÄ±n YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Levent SarÄ±gÃ¶zoÄŸlu, AA muhabirine, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±racak kalifiye eleman temininde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ± nedeniyle Manisa Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n desteÄŸiyle fabrikada Ã¶ÄŸrencileri yetiÅŸtirme projesini hayata geÃ§irdiklerini sÃ¶yledi.Â 

Fabrikada kurulan sÄ±nÄ±fta Ã¶ÄŸrencilerin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten SarÄ±gÃ¶zoÄŸlu, "Biz kaliteli, vasÄ±flÄ± eleman bulamadÄ±k. Meslek lisesi mezunlarÄ± bile olsa bizim Ã¶zel kalÄ±pÃ§Ä±lÄ±k alanÄ±mÄ±zda yetiÅŸmiÅŸ Ã§ok fazla eleman olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in biz yetiÅŸtirmek zorunda kaldÄ±k. Ã‡Ä±raklÄ±k EÄŸitim Merkeziâ€™ne baÅŸvurduk, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n de desteÄŸiyle Manisaâ€™da ilk fabrika iÃ§indeki Ã‡Ä±raklÄ±k EÄŸitim Merkeziâ€™ni kurduk." dedi.Â 

SarÄ±gÃ¶zoÄŸlu, yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n diÄŸer sanayiciler tarafÄ±ndan da Ã¶rnek alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, "Ã‡ocuklar 15-16 yaÅŸlarÄ±ndayken gelip, ustalarla birlikte hem iÅŸi hem hayatÄ± hem de ÅŸirketimizin kÃ¼ltÃ¼r ve geleneklerini Ã¶ÄŸrenmiÅŸ oluyorlar. Bu bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir ÅŸey." diye konuÅŸtu.Â 

Ä°STÄ°HDAM GARANTÄ°SÄ° VERÄ°LÄ°YORÂ

Ã‡Ä±raklÄ±k eÄŸitimini fabrikada tamamlayan Ã¶ÄŸrencilere istihdam garantisi saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren SarÄ±gÃ¶zoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 
"Biz bÃ¼tÃ¼n Ã§Ä±raklarÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼zde 100 iÅŸ garantili olarak alÄ±yoruz. Bu sayede kalifiye eleman sorunumuzu da Ã§Ã¶zdÃ¼k. Bundan sonra dÄ±ÅŸarÄ±dan eleman almayacaÄŸÄ±z. Kendi Ã§Ä±raklarÄ±mÄ±zla yÃ¼rÃ¼tmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ã‡Ä±raklarÄ±mÄ±z mezun olduktan sonra kalÄ±plarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki firmalara ustalarÄ±mÄ±zla birlikte gidip Almanyaâ€™da hizmet veriyorlar. Alman mÃ¼hendislerle birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar."Â 

SarÄ±gÃ¶zoÄŸlu, 3 yÄ±lda 53 mezun verdiklerini 72 Ã§Ä±rak Ã¶ÄŸrencinin fabrikada hem eÄŸitimini hem de Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.Â 
"DiÄŸer firmalara Ã¶rnek oldu"Â 

Yunusemre Mesleki EÄŸitim Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Metin Ulus, fabrikaya kurulan sÄ±nÄ±fla kendi elamanÄ±nÄ± kendi yetiÅŸtirme projesinin Manisa Organize Sanayi BÃ¶lgesi'ndeki 4 firmaya daha Ã¶rnek olduÄŸunu dile getirerek, "EndÃ¼striyel kalÄ±p ve sac iÅŸleri alanÄ±nda Ã¶ÄŸrenciler bu fabrikada eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. DiÄŸer 4 firmamÄ±zda 33 Ã§Ä±rak Ã¶ÄŸrenciyi firmasÄ±nda eÄŸitmeye baÅŸladÄ±." ifadelerini kullandÄ±.Â 

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