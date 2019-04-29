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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fabrika yangınlarına 250 milyon TL ödedik

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Fabrika yangınlarına 250 milyon TL ödedik

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, 2018’in, yangınların yılı olduğunu söyledi.

Gürkan, itfaiye raporlarına göre, yangın sayısında önceki yıllara göre sayısal olarak büyük bir artış tespit edilmese de geçen sene etkisi büyük yangınlar yaşandığını belirterek, suistimal ihtimali görmediklerini ancak ekonomik kısıtların işletmeleri vardiya azaltmak, bakım onarım hizmetleri almamak gibi yöntemlere sevk ettiğini kaydetti. Gürkan, “2018’de, Allianz, 11 sektörden 14 fabrika yangını sonucunda toplam 250 milyon TL hasar ödedi” dedi.

Tolga Gürkan, oto sigortalarına da değinerek, şunları söyledi: “Kasko branşında kurlarda yaşanan artış yedek parça fiyatlarını vurarak maliyetleri artırırken, otomotiv sektöründe gerek birinci el gerekse ikinci el otomobil satışlarında yaşanan düşüşler kasko branşında daralma etkisi yarattı. 2019 ilk çeyrekte yüzde 8,4 küçülme gerçekleşti ve bu küçülmenin yüzde 3’ü sıfır araç satışlarındaki daralmadan kaynaklandı.” Gürkan, trafik sigortası hakkında da, “Trafik sigortalarında temel beklentimiz, trafik tavan fiyat uygulamasında bütüncül bir yaklaşımla tarafların yararına olacak kalıcı bir çözümün üretilmesi. İyi sürücü-kötü sürücü ayrımının iyi yapılması, iyi sürücü maliyetlerinin düşürülmesi ve riskli sürücüler ile araç tiplerinin risklerinin azaltılmasına odaklanılması gerekiyor” dedi. Tolga Gürkan, Allianz Sigorta, Allianz Hayat ve Emeklilik ile Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketlerinin 2018’de, 25.5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştığını, 10.5 milyar TL prim ve katkı payı üretimi gerçekleştirdiklerini, 860 milyon TL kâr elde ettiklerini vurgulayarak, “Müşterimize hasarları için 3,6 milyar TL tazminat ödedik” dedi.

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