Fabrika yangınlarına 250 milyon TL ödedik
Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, 2018’in, yangınların yılı olduğunu söyledi.
Gürkan, itfaiye raporlarına göre, yangın sayısında önceki yıllara göre sayısal olarak büyük bir artış tespit edilmese de geçen sene etkisi büyük yangınlar yaşandığını belirterek, suistimal ihtimali görmediklerini ancak ekonomik kısıtların işletmeleri vardiya azaltmak, bakım onarım hizmetleri almamak gibi yöntemlere sevk ettiğini kaydetti. Gürkan, “2018’de, Allianz, 11 sektörden 14 fabrika yangını sonucunda toplam 250 milyon TL hasar ödedi” dedi.
Tolga Gürkan, oto sigortalarına da değinerek, şunları söyledi: “Kasko branşında kurlarda yaşanan artış yedek parça fiyatlarını vurarak maliyetleri artırırken, otomotiv sektöründe gerek birinci el gerekse ikinci el otomobil satışlarında yaşanan düşüşler kasko branşında daralma etkisi yarattı. 2019 ilk çeyrekte yüzde 8,4 küçülme gerçekleşti ve bu küçülmenin yüzde 3’ü sıfır araç satışlarındaki daralmadan kaynaklandı.” Gürkan, trafik sigortası hakkında da, “Trafik sigortalarında temel beklentimiz, trafik tavan fiyat uygulamasında bütüncül bir yaklaşımla tarafların yararına olacak kalıcı bir çözümün üretilmesi. İyi sürücü-kötü sürücü ayrımının iyi yapılması, iyi sürücü maliyetlerinin düşürülmesi ve riskli sürücüler ile araç tiplerinin risklerinin azaltılmasına odaklanılması gerekiyor” dedi. Tolga Gürkan, Allianz Sigorta, Allianz Hayat ve Emeklilik ile Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketlerinin 2018’de, 25.5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştığını, 10.5 milyar TL prim ve katkı payı üretimi gerçekleştirdiklerini, 860 milyon TL kâr elde ettiklerini vurgulayarak, “Müşterimize hasarları için 3,6 milyar TL tazminat ödedik” dedi.
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