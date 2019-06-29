Fabrika ruhsatsız işçiler sigortasız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFabrika ruhsatsız işçiler sigortasız
GeriEkonomi Fabrika ruhsatsız işçiler sigortasız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İsmail SAYMAZ
29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fabrika ruhsatsız işçiler sigortasız

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Fabrika ruhsatsız işçiler sigortasız

Büyükçekmece’de dört işçinin yanarak öldüğü kaçak fabrikanın, faciadan iki ay önce Büyükçekmece Belediyesi tarafından yangın merdiveni, ikinci acil çıkış kapısı, yangın dolabı, acil çıkış yön levhası ve aydınlatma koyması için uyarıldığı ortaya çıktı. Eksikliklerini gidermeyen fabrikanın ruhsatsız şekilde çalışmaya devam ettiği anlaşıldı. Ölen işçilerin de sigortasız olduğu tespit edildi.

BÜYÜKÇEKMECE’de plastik malzeme imalatı yapan fabrikada 22 Haziran’da çıkan yangında dört işçi yanarak ölmüştü. İlçe belediyesi kayıtlarına göre fabrikanın sahibi olan Agtek Endüstri ve Mağaza Donanımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yangının çıktığı çatı katı için 19 Eylül 2018’de ruhsat başvurusu yaptı. Başvuruda çatı katının ofis ve showroom olarak kullanılacağı ifade edildi. Ardından 15 Mart 2019’da alt kattaki plastik malzeme imalathanesi için ruhsat başvurusu yapıldı.

BELEDİYE DENETLEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, 29 Mart 2019’da işyerine denetime geldi. İtfaiyenin hazırladığı raporda; yangın merdiveni, showroom ve yemekhaneye ikinci çıkış kapısı, tüm bölümlere hizmet verecek yangın dolabı, acil çıkış yön levhası, şarjlı acil aydınlatma eklenmesi gerektiği ifade edildi. İmalathane için de aynı yönde rapor verildi. Büyükçekmece Belediyesi eksikliklerin giderilmesi için 16 Nisan’da Agtek Endüstri’ye yazı yazdı. Agtek, bu yazı eline 22 Nisan’da ulaşmasına rağmen faaliyetlerine ruhsatsız şekilde devam etti.

NEDENİ BELLİ DEĞİL

Çatı katı yatakhaneye çevrildi ve 22 Haziran gecesi henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 4 yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti. İşçilerin sigortasız olduğu da tespit edildi. Yangının ardından iş yeri sorumlusu Abdül G. gözaltına alındı. Yangında hayatını kaybeden yabancı uyruklu 4 işçinin Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Fabrika ruhsatsız işçiler sigortasız

KOCAELİ’DE ÖLEN İŞÇİLER DE SİGORTASIZ

BU arada Kocaeli’de 6 Haziran’da bir tekstil fabrikasında çıkan yangında ölen dört işçiden üçünün Suriyeli, birinin de Afgan olduğu belirlendi. Suriyeli Rafide Al-Dank’ın 16, İtlal Mustafa’nın 34, Araf El Hays’ın 38, kimliği belirlenemeyen Afgan’ın ise 24 yaşında olduğu öğrenildi. Ölen işçilerin sigortasız olduğu tespit edildi. Akkan Tekstil’in sahibi Fatih Akpınar ve paketleme firmasının sahibi Mahmut Genç tutuklandı. İşçileri temin eden iki kişi serbest bırakıldı. Bilirkişi raporunda, patronların asli kusurlu oldukları vurgulandı. Ancak yangının çıkış sebebi belirlenemedi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bu ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadı! İmar barışıyla o bölgeler değerlendi
Bakan Dönmez açıkladı: Elektrikte 175 megavatlık mobil santral atağı
Son dakika... Turist sayısında büyük artış
EPDK'dan elektrik zammı açıklaması