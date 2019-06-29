Fabrika ruhsatsız işçiler sigortasız
Büyükçekmece’de dört işçinin yanarak öldüğü kaçak fabrikanın, faciadan iki ay önce Büyükçekmece Belediyesi tarafından yangın merdiveni, ikinci acil çıkış kapısı, yangın dolabı, acil çıkış yön levhası ve aydınlatma koyması için uyarıldığı ortaya çıktı. Eksikliklerini gidermeyen fabrikanın ruhsatsız şekilde çalışmaya devam ettiği anlaşıldı. Ölen işçilerin de sigortasız olduğu tespit edildi.
BÜYÜKÇEKMECE’de plastik malzeme imalatı yapan fabrikada 22 Haziran’da çıkan yangında dört işçi yanarak ölmüştü. İlçe belediyesi kayıtlarına göre fabrikanın sahibi olan Agtek Endüstri ve Mağaza Donanımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yangının çıktığı çatı katı için 19 Eylül 2018’de ruhsat başvurusu yaptı. Başvuruda çatı katının ofis ve showroom olarak kullanılacağı ifade edildi. Ardından 15 Mart 2019’da alt kattaki plastik malzeme imalathanesi için ruhsat başvurusu yapıldı.
BELEDİYE DENETLEDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, 29 Mart 2019’da işyerine denetime geldi. İtfaiyenin hazırladığı raporda; yangın merdiveni, showroom ve yemekhaneye ikinci çıkış kapısı, tüm bölümlere hizmet verecek yangın dolabı, acil çıkış yön levhası, şarjlı acil aydınlatma eklenmesi gerektiği ifade edildi. İmalathane için de aynı yönde rapor verildi. Büyükçekmece Belediyesi eksikliklerin giderilmesi için 16 Nisan’da Agtek Endüstri’ye yazı yazdı. Agtek, bu yazı eline 22 Nisan’da ulaşmasına rağmen faaliyetlerine ruhsatsız şekilde devam etti.
NEDENİ BELLİ DEĞİL
Çatı katı yatakhaneye çevrildi ve 22 Haziran gecesi henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 4 yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti. İşçilerin sigortasız olduğu da tespit edildi. Yangının ardından iş yeri sorumlusu Abdül G. gözaltına alındı. Yangında hayatını kaybeden yabancı uyruklu 4 işçinin Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.
KOCAELİ’DE ÖLEN İŞÇİLER DE SİGORTASIZ
BU arada Kocaeli’de 6 Haziran’da bir tekstil fabrikasında çıkan yangında ölen dört işçiden üçünün Suriyeli, birinin de Afgan olduğu belirlendi. Suriyeli Rafide Al-Dank’ın 16, İtlal Mustafa’nın 34, Araf El Hays’ın 38, kimliği belirlenemeyen Afgan’ın ise 24 yaşında olduğu öğrenildi. Ölen işçilerin sigortasız olduğu tespit edildi. Akkan Tekstil’in sahibi Fatih Akpınar ve paketleme firmasının sahibi Mahmut Genç tutuklandı. İşçileri temin eden iki kişi serbest bırakıldı. Bilirkişi raporunda, patronların asli kusurlu oldukları vurgulandı. Ancak yangının çıkış sebebi belirlenemedi.
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