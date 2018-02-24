Ezber bozan girişimler

GİRİŞİMCİLİK ve inovasyon şu anda üzerinde en çok konuşulan ve tartışılan konuların başında geliyor. Aklında fikri olan herkes bir startup kurmanın peşinde... Ülkeler ve yatırımcılar startup’lara ellerinden gelen yatırımları yapıyorlar açıkçası. Startupların odaklandıkları en önemli konu ürün. Geliştirilen ürünle gelmesi hayal edilen başarıysa maddi ve manevi olarak girişimcilerin haz duymasını sağlıyor. Girişimcilik ekosistemi ve buna bağlı olarak ortaya konulan inovasyon ile üç aşağı beş yukarı bu şekilde işliyor. Bu ezberi bozmak isteyen Türkiye’de önemli bir sivil toplum kuruluşu var. Adı Young Guru Academy (YGA).

FARKLI AÇIDAN BAKIYORLAR

YGA, görme engelliler, yetimler için ve yenilenebilir enerji konularında sosyal inovasyon geliştiren bir platform. YGA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman ise bu konuda çift kanat etkisi yaratma çabasından bahsediyor. Yaman, bu kanatların birinde teknoloji temelli inovasyonlarla dünya çapında ekonomik değer yaratma, diğer kanatta ise karşı amacı gütmeden sosyal kalkınma ve kültür dönüşümü için çalışan özgün bir model olduğunun altını çiziyor. Girişimciliğe yepyeni bir açıdan bakılması, ortaya çıkan ürünleri de farklılaştırıyor. Şu ana kadar 4 farklı girişimle dikkatleri dünya çapında çekmeyi başaran YGA’nın başarılı girişimlerini bir araya getirdik.

YENİ 50 KİŞİ İÇİN MÜLAKAT YAPILDI

YGA’ya her yıl 50 binin üzerinde lise ve üniversite öğrencisi başvuruyor. 5 aşamalı mülakatla seçilen 50 kişi YGA programına katılmaya hak kazanıyor. Bu mülakatlardan sonuncusu ise geçen ay gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin 500 gencin katıldığı mülakatlarda ortak değerleri paylaşan gençlerde ‘çift kanatlı’ olma potansiyeli arandı.

1- WEWALK

Dünyada çapında bir üne kavuşan YGA’nın sosyal inovatif ürünlerinin başında görme engelliler için geliştirilen akıllı baston WeWALK yer alıyor. Vestel’in desteklediği proje ekibinin başında YGA Görme Engelliler Proje Lideri Kürşat Ceylan olmak üzere 5 kişi yer alıyor. Akıllı baston modeli teknolojik açıdan birçok yeniliğe sahip durumda. Uzun süre kullanılabilmesi için güçlü bir yeniden şarj edilebilir pil, donanımın içinde sabit olarak sunuluyor. Model, USB girişini kullanarak cihazını şarj edebilirsiniz. Telefona bağlı olmadığı durumlarda üzerindeki mikro işlemci ile çalışabilecek bir yazılım mevcut. Bluetooth ile telefona bağlandıktan sonra ise dokunmatik alan (touch pad), titreşim motorları, ultrasonik sensör, pusula ve ledler uzaktan kontrol edilebilir ve erişilebilir hale geliyor. WeWALK’a özellikler katan entegrasyonlar Bluetooth ile gerçekleşiyor.

2- TWIN BİLİM SETİ

Çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlayan ‘TWIN’, özel tasarlanmış kendin yap deneylerden oluşan, çocuklar ve yetişkinler için öğretici ve eğlenceli bir bilim seti olarak sunuluyor. Mıknatıs yardımı ile kolayca birleştirilebilen elektronik bloklar ile teknolojik cihazların çalışma mantığını anlatıyor. Kendin yap özel deneyler, çocukların gün içerisinde her an karşılaştığı, araba, çamaşır makinesi, hoparlör gibi karışık ve zor görünen ürünlerin temelinde yatan benzer teknolojileri uygulamalı olarak göstermeyi ve çocukların bu teknolojileri içselleştirmesini amaçlıyor. TWIN Bilim setinin satış fiyatı 279 TL’den başlıyor.

3- PİRİ

YGA çatısı altında görme engelliler için proje geliştiren POI Labs tarafından Piri geliştirildi. Çağlar İşçioğlu’nun liderliğinde kurulan Piri, bir akıllı telefon uygulaması. Dünyayı Türkiye’nin en iyi rehberlerinden dinleyerek özgürce keşfetmenizi sağlayan bir sesli yürüyüş turu uygulaması olan Piri, ünlü tur rehberleri tarafından seslendiriliyor. Bir harita üzerinden seçilen yürüyüşte, tarihi hikâyesi olan noktalarda ünlü rehberler size eşlik ederek anlatmaya başlıyor. Türkiye ağırlıklı olmak üzere dünya çapındaki önemli şehirlerde kullanılmaya başlanan Piri’nin Türkiye’deki tarihi yürüyüşlerindeki anlatımları Saffet Emre Tonguç ve Ali Canip Olgunlu gibi önemli tarihçilere ait. Ücretsiz indirilebilen uygulama içerisinde, İstanbul ve Anadolu turlarının 6.99 ile 17.99 TL arasında değişiyor.

4- YÜZER GÜNEŞ SANTRALİ

TEMİZ Yaratıcı Teknolojiler (TYT) adındaki şirket 2011 yılında kuruldu ve güneş enerjisi sistemleri üzerinde çalışıyor. Yüzer Güneş Enerjisi Sistemleri ile dikkat çekmeyi başaran TYT, suyun soğutma etkisi sayesinde kara sistemlerine göre yüzde 15 daha verimli olarak çalışıyor. Ve en önemli özelliği ise sistemin yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemeden yapılması. Aynı zamanda suyun üzerine kurulan bu sistem su buharlaşmasını yüzde 60 oranında engelleyen model, tarım arazilerinin yanındaki su kaynaklarının da daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Mersin’in Mut ilçesinde bulunan Azmak 2 Hidroelektrik Santralı’na yapılan HydroSolar kurulumu Türkiye’nin ilk yüzer güneş enerjisi sistemi oldu.