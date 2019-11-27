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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

EYT tartışması sürüyor

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EYT tartışması sürüyor

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) tartışması devam ediyor...

 

ERDOĞAN: EKONOMİYİ ÇÖKERTMEYE YÖNELİK ADIM

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki açıklamalarını Katar dönüşünde basın mensuplarının soruları üzerine sürdürdü. EYT konusunun kısa süre içinde manipüle edildiğinin ve ülke ekonomisini çökertmeye yönelik bir adım olduğunun herkes tarafından kabul edileceğini söyleyen Erdoğan, “Herkes bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok; kaybettirir. Şu anda İskandinav ülkeleri artık bu işten vazgeçme noktasına geldiler. Zararını çektiler, çok ciddi bedel ödediler. Emeklilikte yaş olayını 70’in üstüne çıkarıyorlar. Biz de ise tam aksi. Kaldı ki Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir. Fakat burada tamamıyla siyasi davranıyor” dedi
Türkiye’nin faizde, enflasyonda bütün baskılara rağmen arzu edilen yere doğru geldiğine de dikkat çeken Erdoğan, “2020’de, enflasyonda ve faizde birbirini tetiklemek suretiyle inşallah kalıcı tek haneler görülecek. Zaten tek haneliye döndükten sonra Türkiye’de paranın konumu da ekonominin konumu da çok daha farklı hale gelecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

 

KILIÇDAROĞLU: TAAHHÜT EDİYORUM, YAZIN BİR YERE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında Emekliliği Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna da değindi. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan diyor ki, ‘Seçimi kaybetsek de ben bu işte yokum. İskandinav ülkelerinin hepsi erken emeklilik nedeniyle battı’. Onlarda kişi başına gelir 70 bin dolar. Sen oluyorsun 46 yaşında emekli. Emeklilikte yaşa takılan, ‘benim de emekli olmam lazım’ diyor ama ona izin vermiyor. ‘Seçimi kaybetsem de’ diyor. Sevgili Erdoğan hiç merak etme zaten kaybedeceksin. Sizin sorununuzu istişare ile çözeceğiz. Türkiye’de kimin sorunu varsa, o sorunu çözmek bizim görevimizdir. Bu taahhüdümü yazın bir yere, bugünü de kaydedin” diye konuştu.
Kılıçdaroğlu 2020 yılında asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin olarak da, “Vergiye, cezaya, harçlara ne kadar zam yaptılar; yüzde 22.58. Demek ki, asgari ücret görüşmeleri olurken en az 22.58 asgari ücrete zam yapmaları lazım” dedi. Kılıçdaroğlu öğretmenlere, 657 sayılı kanundan çıkarmak, hakim savcı gibi ayrı ve bağımsız bir meslek kolları düzenlemek, 3600 ek gösterge, her 24 Kasım’da birer aylık ikramiye, sözleşmeli-ücretli ayrımını kaldırma, eşit işe eşit ücret gibi 11 vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu okullarda öğretmen açığı bırakmayacağız” diye konuştu.

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