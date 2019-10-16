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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 16.10.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Eylül'de konut satışları yüzde 15.4 arttı

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Eylül'de konut satışları yüzde 15.4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye genelindeki konut satışlarına ilişkin açıklama yaptı. Yüzde 15.4 seviyesinde konut satışları arttı.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 oranında  artarak 146 903 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 23 265 konut satışı ve %15,8 ile en yüksek paya  sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 906 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 8 830 konut satışı ve %6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari ve Ardahan, 75 konut ile Şırnak oldu.

Eylülde konut satışları yüzde 15.4 arttı

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2019 EYLÜL AYINDA 57 811 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %410,2 oranında artış göstererek 57 811 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %39,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 719 konut satışı ve %15,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %60,1 ile Artvin oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 89 092 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %23,2 oranında azalarak 89 092 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 546 konut satışı ve %16,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %62,5 oldu. Ankara 7 818 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 849 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 11 konut ile Ardahan oldu.
Eylülde konut satışları yüzde 15.4 arttı

KONUT SATIŞLARINDA 51 393 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %14,7 azalarak 51 393 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %35 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 347 konut satışı ve %16,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 921 konut satışı ile Ankara ve 2 887 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 95 510 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %42,3 artış göstererek 95 510 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 14 918 konut satışı ve %15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %64,1 oldu. Ankara 10 985 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 943 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA 2019 YILI EYLÜL AYINDA 4 177 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %25,6 azalarak 4 177 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2019'da ilk sırayı 1 924 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 744 konut satışı ile Antalya, 239 konut satışı ile Ankara, 213 konut satışı ile Bursa ve 141 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 781 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 489 konut ile İran, 248 konut ile Rusya Federasyonu, 214 konut ile Suudi Arabistan ve 191 konut ile Kuveyt izledi.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (16.10.2019)
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