Eylülde Eskişehir'de hem ihracat hem ithalat arttı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 'Eylül 2019 Dış Ticaret İstatistikleri' verilerine göre; bir önceki yılın aynı dönemine göre Eylül ayında Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 12,1 artarak 103 milyon 9 bin dolar, ithalat ise yüzde1,8 artarak 2019 Eylül ayında 70 milyon 490 bin dolar olarak gerçekleşti.
Eskişehir'de, 2019 (Ocak- Eylül) 9 aylık dönemde, toplam ihracat 822 milyon 710 bin dolar, ithalat ise 630 milyon 830 bin dolar oldu. Ülke genelinde ise ihracat yüzde 0,3, ithalat ise yüzde 1 arttı.
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