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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
09.10.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Eylülde en çok euro kazandırdı, DİBS kaybettirdi

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Eylülde en çok euro kazandırdı, DİBS kaybettirdi

Finansal yatırım araçları arasında, Eylül ayında en yüksek getiri yüzde 3.68 ile dolar kazandırırken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ise yüzde 15.97 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Eylül ayı verilerine göre:

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1.50, dolar yüzde 1.63, BIST 100 endeksi yüzde 7,76, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 8.02 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 8.42 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 2.75 ve dolar yüzde 2.61 oranında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 3.78, DİBS yüzde 4.05 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 4.48 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13.76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25.15 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23.62, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.97 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23.54, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4037 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29.55 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24.85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 46.54 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40.96, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30.71 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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