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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
15.10.2018 - 21:04, Son Güncelleme:

Eylülde bütçe açığı 6 milyar

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Eylülde bütçe açığı 6 milyar

Eylül ayında bütçe 6 milyar lira açık verdi. Ocak-eylül dönemi bütçe açığı da 56.7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Geçen yıl bütçe eylül ayında 6.4 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 31.6 milyar lira açık vermişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27.4 artarak 61.1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 23.3 yükselerek 67 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl eylül ayında 2 milyar lira faiz dışı fazla (FDF) verilmişti. Bu yıl eylül ayında FDF 4.3 milyar lira oldu. Ocak-eylül döneminde ise FDF 3.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde FDF 15 milyar liraydı.

ÖTV VE KDV’DE DÜŞÜŞ

Eylül ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.7 oranında artarak 49.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Vergi türleri itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre; kurumlar vergisi yüzde 159.9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 58.6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 55.6, gelir vergisi yüzde 30.8, harçlar yüzde 9.2 ve damga vergisi yüzde 7.3 oranında artarken; özel tüketim vergisi yüzde 15.9 ve dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 10.3 oranında azaldı. Özel tüketim vergisi içindeki en önemli gerileme petrol ürünlerinden alınan ÖTV’de gerçekleşti. Geçen yıl eylülde 6 milyar liralık gelir elde edilirken, bu yıl 3.5 milyar liraya geriledi. Bu azalışta akaryakıtta uygulanan eşel mobil sisteminin etkisi bulunuyor. Akaryakıt ürünlerine gelen zamlar ÖTV ile dengeleniyor ve zam yansıtılmıyor. İkinci önemli düşüş de motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’de görüldü. Geçen yıl motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV 1.6 milyar lirayken, bu yıl eylül ayında 690 milyon liraya geriledi.

Eylülde bütçe açığı 6 milyar


Eylül ayında taşıt kiralamaları için 44.2 milyon lira harcandı. Geçen yıl eylülde taşıt kiralaması harcaması 27.2 milyon liraydı. Ocak-eylül arasında taşıt kiralamaları için geçen yıl 373.9 milyon lira harcanırken, bu yıl 379 milyon liralık harcama yapıldı. Hizmet binalarına ise geçen yıl eylülde 73.3 milyon liralık harcanırken, bu yıl eylülde 96.6 milyon liraya çıktı. 9 aylık dönemde geçen yıl hizmet binaları için 608.9 milyon lira kira harcaması yapılırken, bu yıl 776.9 milyon liraya yükseldi.

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