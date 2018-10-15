Eylülde bütçe açığı 6 milyar
Eylül ayında bütçe 6 milyar lira açık verdi. Ocak-eylül dönemi bütçe açığı da 56.7 milyar lira olarak gerçekleşti.
Geçen yıl bütçe eylül ayında 6.4 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 31.6 milyar lira açık vermişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27.4 artarak 61.1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 23.3 yükselerek 67 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl eylül ayında 2 milyar lira faiz dışı fazla (FDF) verilmişti. Bu yıl eylül ayında FDF 4.3 milyar lira oldu. Ocak-eylül döneminde ise FDF 3.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde FDF 15 milyar liraydı.
Eylül ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.7 oranında artarak 49.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Vergi türleri itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre; kurumlar vergisi yüzde 159.9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 58.6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 55.6, gelir vergisi yüzde 30.8, harçlar yüzde 9.2 ve damga vergisi yüzde 7.3 oranında artarken; özel tüketim vergisi yüzde 15.9 ve dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 10.3 oranında azaldı. Özel tüketim vergisi içindeki en önemli gerileme petrol ürünlerinden alınan ÖTV’de gerçekleşti. Geçen yıl eylülde 6 milyar liralık gelir elde edilirken, bu yıl 3.5 milyar liraya geriledi. Bu azalışta akaryakıtta uygulanan eşel mobil sisteminin etkisi bulunuyor. Akaryakıt ürünlerine gelen zamlar ÖTV ile dengeleniyor ve zam yansıtılmıyor. İkinci önemli düşüş de motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’de görüldü. Geçen yıl motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV 1.6 milyar lirayken, bu yıl eylül ayında 690 milyon liraya geriledi.
Eylül ayında taşıt kiralamaları için 44.2 milyon lira harcandı. Geçen yıl eylülde taşıt kiralaması harcaması 27.2 milyon liraydı. Ocak-eylül arasında taşıt kiralamaları için geçen yıl 373.9 milyon lira harcanırken, bu yıl 379 milyon liralık harcama yapıldı. Hizmet binalarına ise geçen yıl eylülde 73.3 milyon liralık harcanırken, bu yıl eylülde 96.6 milyon liraya çıktı. 9 aylık dönemde geçen yıl hizmet binaları için 608.9 milyon lira kira harcaması yapılırken, bu yıl 776.9 milyon liraya yükseldi.
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