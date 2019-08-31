Eylül ayında ekonomiyi yoğun vergi gündemi bekliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEylül ayında ekonomiyi yoğun vergi gündemi bekliyor
GeriEkonomi Eylül ayında ekonomiyi yoğun vergi gündemi bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
31.08.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Eylül ayında ekonomiyi yoğun vergi gündemi bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eylül ayında ekonomiyi yoğun vergi gündemi bekliyor

Eylülde hem yurt içinde hem de yurt dışında açıklanacak çok sayıdaki veri, ekonomiyi gündemin ilk maddeleri arasına sokacak. Büyüme, enflasyon, bütçe ve ihracat rakamlarının takip edileceği eylülde, ekonominin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Yeni Ekonomi Programı'nın da açıklanması bekleniyor.

Yerel seçimler sonrası sakin geçen yazın ardından Türkiye'de eylül ayıyla gündem yeniden ekonomi olacak. 

Piyasaların gözü, 2 Eylül Pazartesi günü açıklanacak yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisinde olacak. Bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri TÜİK tarafından açıklanacak. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 daralmasını bekliyor. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçülmüştü. 

TÜİK, 3 Eylül Salı günü ise enflasyon verilerini duyuracak. Bu kez de dikkatler, ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksinde olacak. 

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 oldu. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,60 olarak belirlendi. Buna göre, temmuzda yüzde 16,65 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,60'a düşeceği hesaplanıyor. 

İHRACAT RAKAMLARI SİVAS'TA AÇIKLANACAK

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 4 Eylül'de ağustos ayı dış ticaret verilerinin açıklanması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sivas'ta düzenlenecek basın toplantısıyla ihracat rakamlarını duyuracak. 

TÜİK'e göre temmuzda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artışla 15 milyar 160 milyon dolar olmuştu. Temmuz ayı ihracatı Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken, ağustosta da Kurban Bayramı tatiline rağmen ihracattaki artışın sürmesi bekleniyor. 

Ekonominin yol haritası belli oluyor

Makro ekonomik göstergelerin yanı sıra, eylülde açıklanması beklenen ve Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan YEP'in ayrıntıları da yakından takip edilecek. YEP'le 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler de belirlenmiş olacak. 

YEP ile ekonomi politikalarına ilişkin ilke ve hedefler de belli olacak. Özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacak. 

BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR

Programın açıklanmasıyla, 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar da hız kazanacak. YEP'in ardından Orta Vadeli Mali Plan da kamuoyuna duyurulacak ve temel bütçe büyüklükleri burada belirlenmiş olacak. Bakanlıklar, eylülde yoğun bütçe mesaisinde bulunacak ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanacak 2020 bütçesi 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak. 

İşsizlik rakamları ve ağustos ayı bütçe gerçekleşme sonuçları 16 Eylül'de açıklanacak. 

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA OLACAK

Piyasaların yönü üzerinde, merkez bankaların faiz kararları belirleyici olacak. Yurt içinde gözler, önce 12 Eylül'de toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilecek. PPK, temmuz ayı toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. 

ABD - Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerini, Brexit belirsizliğini yakından takip eden piyasalar, daha sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarına odaklanacak. 
 
PPK ile aynı gün toplanacak ECB'nin, faiz kararı, parasal genişleme ve Avrupa ekonomisinin genel gidişatına ilişkin yapacağı açıklamalar piyasaların gündeminde yer alacak. 

Daha sonra dikkatler, Fed'in 18 Eylül'deki toplantısında olacak. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Emekli maaşıyla yaptı! 300 bin liraya satıyor
Devlet sıkı takipte... Kaçakçı durumuna düşebilirsiniz
Doğal gaz fiyatlarına %14.90 zam
Tüketicinin KDV zaferi