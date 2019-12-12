Expo 2021’in teması ‘Medeniyetler Bahçesi’

Savaş, Swis Otel’de düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılında Botanik Expo’yu “Medeniyet Bahçesi” temasıyla düzenlemeye hak kazandıklarını hatırlattı. Expo 2021’in Hatay’da yapılması kararı 21 Ocak 2017’de Almanya’da verildi. Doçent Doktor Lütfü Savaş, o tarihten beri ekiplerin çalıştığını ve yaklaşık 325 dönümlük alanın projeye ayrıldığını belirterek şunları söyledi: “23 medeniyetin 13’üne ev sahipliği yapan Hatay’ın, 2 bin 500’ün üzerinde doğal bitki türünü de barındırması nedeniyle projenin teması Medeniyetler Bahçesi olarak belirlendi. Belediyenin altı aylık turist hedefi bir milyon kişi. Organizasyonun gerçekleştirileceği alanda dikey tarım uygulamasına geçildi. Seralarda üretilen taze ve besin değeri yüksek ürünler Expo alanındaki restoranlarda kullanılacak.”