Eximbank’tan ‘kredi fırsatçıları’ uyarısı
Türk Eximbank, bankalara kredi başvurusunda bulunan firmalara yardımcı olmak bahanesiyle haksız menfaat sağlayan dolandırıcılara karşı ihracatçılara uyarı yazısı gönderdi. “Aynı elmanın iki yarısıyız” ifadeleriyle başlayan söz konusu yazıda Türk Eximbank’ın iş takipçileriyle kredi vermediğine dikkat çekilerek, “İşlemlerinizi hızlandırma vaadiyle sizi kandıranlara aldırmayın, itibarınıza zarar vermeyin” denildi.
Türk Eximbank, son günlerde bankalara kredi başvurusunda bulunan firmalara yardımcı olmak bahanesi ile haksız menfaat sağlama peşinde koşan kişilere karşı ihracatçılara geçtiğimiz hafta bir uyarı yazısı gönderdi. Türk Eximbank’ın kredi taleplerinde aracılarla çalışmadığına vurgu yapılan söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı:
“İhracatçılarımızın finansman ihtiyaçlarını en düşük maliyetlerle ve en uzun vadelerle karşılamaya gayret ediyoruz. Bankamızın desteklerinden yararlanmak için aracı, komisyoncu ve iş takipçilerine ihtiyaç yok. Son dönemde bazı şahısların haksız menfaat sağlama amacıyla ihracatçılarımızla temasa geçip bankamızdaki kredi başvurularını olumlu sonuçlandırma veya hızlandırma gibi vaatlerde bulunduğu yönünde duyumlar alınmaktadır. Bankamızda düzenli uyarı ve bilgilendirme yapılmasına rağmen bu tür faaliyetlerin devam ettiği anlaşılmaktadır. Bankamızda hiçbir şekilde aracılar ve iş takipçileri vasıtasıyla işlemler yürütmemektedir. Bu tür aracılarla yapılmayan çalışılan takipler, ihracatçı firmalarımızın bankamız nezdinde itibarına zarar vermektedir. Böylece bankamızın desteklerinden yararlanmada tarafımızca olumsuzluk olarak değerlendirilmektedir.”
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