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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
06.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Eximbank’tan ‘kredi fırsatçıları’ uyarısı

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Eximbank’tan ‘kredi fırsatçıları’ uyarısı

Türk Eximbank, bankalara kredi başvurusunda bulunan firmalara yardımcı olmak bahanesiyle haksız menfaat sağlayan dolandırıcılara karşı ihracatçılara uyarı yazısı gönderdi. “Aynı elmanın iki yarısıyız” ifadeleriyle başlayan söz konusu yazıda Türk Eximbank’ın iş takipçileriyle kredi vermediğine dikkat çekilerek, “İşlemlerinizi hızlandırma vaadiyle sizi kandıranlara aldırmayın, itibarınıza zarar vermeyin” denildi.

Türk Eximbank, son günlerde bankalara kredi başvurusunda bulunan firmalara yardımcı olmak bahanesi ile haksız menfaat sağlama peşinde koşan kişilere karşı ihracatçılara geçtiğimiz hafta bir uyarı yazısı gönderdi. Türk Eximbank’ın kredi taleplerinde aracılarla çalışmadığına vurgu yapılan söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı:

“İhracatçılarımızın finansman ihtiyaçlarını en düşük maliyetlerle ve en uzun vadelerle karşılamaya gayret ediyoruz. Bankamızın desteklerinden yararlanmak için aracı, komisyoncu ve iş takipçilerine ihtiyaç yok. Son dönemde bazı şahısların haksız menfaat sağlama amacıyla ihracatçılarımızla temasa geçip bankamızdaki kredi başvurularını olumlu sonuçlandırma veya hızlandırma gibi vaatlerde bulunduğu yönünde duyumlar alınmaktadır. Bankamızda düzenli uyarı ve bilgilendirme yapılmasına rağmen bu tür faaliyetlerin devam ettiği anlaşılmaktadır. Bankamızda hiçbir şekilde aracılar ve iş takipçileri vasıtasıyla işlemler yürütmemektedir. Bu tür aracılarla yapılmayan çalışılan takipler, ihracatçı firmalarımızın bankamız nezdinde itibarına zarar vermektedir. Böylece bankamızın desteklerinden yararlanmada tarafımızca olumsuzluk olarak değerlendirilmektedir.”

 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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