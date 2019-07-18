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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.07.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Eximbank 6 ürünü devreye alacak

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Eximbank 6 ürünü devreye alacak

Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin "Bu yıl sonuna kadar 6 yeni ürün ve uygulamamızı devreye alacağız. Bunlardan Kefalet Sigortası, teminat mektubuna benzer bir program. Akreditif Teyit Sigortası, bankalarımızın ihtiyaç duyduğu bir ürün. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortası, Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilmesi Sigortası, Yurt Dışı Yatırım Sigortası ve e-Sigorta'ya yönelik bir ürünümüz de devreye alınacak" dedi.

Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen "Türk Eximbank 2019 Yılı İlk 6 Ay Faaliyet Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, bu yılın başından itibaren ihracatçıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, tarım sektörüne yönelik Mevsimsel Kredi Destek Programı, İhracata Yönelik Yatırım Kredisi gibi yeni ürünleri uygulamaya koyduklarını söyledi. 

KOBİ'ler ile yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden firmalara verdikleri kredilere ve projelere değinen Gültekin, Sigortalı Alacağa Dayalı Kredi Programı'nda son çalışmaların yapıldığını, bu programın ihracatçıları teminat mektubu sağlama konusundaki sıkıntılardan kurtaracağını ve yakın bir gelecekte bunu da yürürlüğe koyacaklarını bildirdi. 

Gültekin, diğer bir önemli ürünün de Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı olduğuna işaret ederek, "Son dönemlerde yurt dışı teminat mektubu sağlamada sıkıntı yaşayan firmalarımızın talepleri üzerine böyle bir ürün geliştirdik. Bu ürünün yönetimimizden de olurunu aldık, çok yakın bir gelecekte yurt dışı projelerde hem geçici hem kesin hem de avans teminat mektubu sağlama konusunda ihracatçı müteahhitlerimize destek sağlamış olacağız." diye konuştu. 

İşletme Sermayesi Garanti Programı ile de ticari bankalarla iş birliği yaparak bu bankalara sağlayacakları garantiyle ihracatçılara kredi kullandırmalarının yolunu açmış olacaklarını dile getiren Gültekin, şöyle devam etti: 

"Burada 200 milyon dolarlık paket düşünüyoruz. Firma başına 2 milyon dolarlık bir limit tesisimiz söz konusu olacak. Eximbank'ın buradaki katkısı da yüzde 50 oranında, yani 1 milyon dolara kadar olacak. Kredinin de vadesi 1 yıl olarak belirlendi. Bu programı reasürörlerimizle birlikte yürüttüğümüz bir program. Oradan gelecek onayların tamamlanmasını müteakip bu yıl içinde yürürlüğe koyacağız." 

EXİMBANK'TAN İHRACATÇILARA YENİ ÜRÜNLER

Gültekin, 6 yeni ürün ve uygulamayı da devreye alacaklarını belirterek, "Bunlardan Kefalet Sigortası, teminat mektubuna benzer bir program. Akreditif Teyit Sigortası, bankalarımızın ihtiyaç duyduğu bir ürün. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortası, Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilmesi Sigortası, Yurt Dışı Yatırım Sigortası ve e-Sigorta'ya yönelik bir ürünümüz devreye alınacak." bilgisini verdi. 

Eximbankların asıl fonksiyonunun garantili sigorta üzerinde yoğunlaşmak olduğunu hatırlatan Gültekin, bu noktada da yaklaşık 2,5-3 yıldır sürdürdükleri çok kapsamlı bir sigorta dönüşüm projesi olduğunu dile getirdi. Gültekin, tüm altyapıyı yenilemeye devam ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti: 

"Amacımız ihracatçılarımıza çok daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek, birçok işlemlerini online hızlı bir şekilde yapmalarını temin etmek. Bu projenin yüzde 80'ini en geç eylül ayı içinde aktif hale getireceğiz. Yüzde 20'lik kısım da yıl sonuna kadar ve önümüzdeki yılın ilk aylarına kadar tamamlanmış olacak." 

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