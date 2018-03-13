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Evsizler için 3 boyutlu basılabilir konut

AA
13.03.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:

Amerikalı şirket, dünyadaki barınma sorununa çözüm olabilecek 3 boyutlu basılabilir konut modeli geliştirdi.

ABD'de özel girişimciler dünyadaki yaklaşık 1 milyar evsiz insanın barınma sorununu çözmek üzere 3 boyutlu basılabilir konut modeli üretti.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Teksas eyaletinde yeni kurulan ICON adlı şirket, çimento harcıyla üç boyutlu olarak basılarak inşa edilen düşük maliyetli barınma çözümü geliştirdi.

Teksas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen SXSW konferansında tanıtımı yapılan 60 metrekarelik, tek katlı konutun 12 ila 24 saatte sıfırdan inşa edilebildiği kaydedildi.

Vulcan tipi endüstriyel printer ile basılan konutun yaklaşık 10 bin dolara mal olduğunu belirten şirket yetkilileri, maliyeti 4 bin dolar civarına düşürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

"New Story" (Yeni Hikaye) adlı dünya genelinde ihtiyaç sahipleri için konut çözümleri geliştiren sivil toplum örgütüyle iş birliği yapan şirket, söz konusu yöntemle gelecek yıl El Salvador'da evsizler için 100 konut inşa etmeyi planlıyor.

Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsüne bağlı Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezinin raporuna göre, dünyada 1,2 milyar insan yetersiz barınma koşullarında yaşıyor.

 

Etiketler: New Story , evsiz , 3 boyutlu ev
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