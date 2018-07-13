Evler 22 bin liraya baştan aşağıya yenilenebiliyor!
Yapılan araştırmalara göre Türkiye genelinde tadilat harcamaları bahar aylarıyla birlikte artmaya başlıyor, yazın ise en yoğun dönemine ulaşıyor. Tüm evin tadilatını yaptırmanın ortalama bütçesi 22 bin TL civarında olsa da harcamalar 500 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Evlerde en çok tadilat talebi mutfak ve banyoya aitken, boya badanada en çok tercih edilen renkler beyaz ve gri…
200 bin hizmet vereni, hizmet almak isteyenlerle buluşturan Armut, web sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla gelen tadilat taleplerine göre son 1 yılda gelen taleplerin yüzde 80’i ev, yüzde 17’si mağaza, otel ve ofis, yüzde 3’ü ise sıfırdan inşaat. Ortalama tadilat maliyeti otel için 13 bin TL, ofis için 12 bin TL, mağaza için ise 41 bin TL’yi bulmakla birlikte artan isteklere göre 2 milyon TL’ye yaklaşan tadilat projelerine rastlanabiliyor. Bahar aylarında artmaya başlayan tadilat talepleri yazın en yüksek seviyeye erişiyor.
En çok mutfaklar ve banyolar tadilata ihtiyaç duyuyor!
Son 1 yılda tadilat talebi oluşturanların yüzde 50’si tüm evini yenilemek için teklif alırken yüzde 25’i de sadece bir odasını yenilemek istedi. En çok yenilenen odalar yüzde 21 ile mutfak, yüzde 20 ile banyo ve yüzde 17 ile salon oldu. Mutfak için en popüler tadilat talebi dolap ve tezgah yenilemenin ortalama maliyeti 1.000-10.000 TL aralığında değişiyor. Banyosunu yenilemek isteyenler de en çok fayanslarını yenilemek için Armut’a başvururken hizmetin ortalama maliyeti 700 TL’den başlayarak 3.500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Salonunu yenilemek isteyenler ise en çok parke döşeme hizmeti almak istediklerini belirtirken hizmetin maliyeti 1.300-1.750 TL aralığında değişiyor.
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