Evler 22 bin liraya baştan aşağıya yenilenebiliyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
13.07.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Evler 22 bin liraya baştan aşağıya yenilenebiliyor!

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Evler 22 bin liraya baştan aşağıya yenilenebiliyor!

Yapılan araştırmalara göre Türkiye genelinde tadilat harcamaları bahar aylarıyla birlikte artmaya başlıyor, yazın ise en yoğun dönemine ulaşıyor. Tüm evin tadilatını yaptırmanın ortalama bütçesi 22 bin TL civarında olsa da harcamalar 500 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Evlerde en çok tadilat talebi mutfak ve banyoya aitken, boya badanada en çok tercih edilen renkler beyaz ve gri…

200 bin hizmet vereni, hizmet almak isteyenlerle buluşturan Armut, web sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla gelen tadilat taleplerine göre son 1 yılda gelen taleplerin yüzde 80’i ev, yüzde 17’si mağaza, otel ve ofis, yüzde 3’ü ise sıfırdan inşaat. Ortalama tadilat maliyeti otel için 13 bin TL, ofis için 12 bin TL, mağaza için ise 41 bin TL’yi bulmakla birlikte artan isteklere göre 2 milyon TL’ye yaklaşan tadilat projelerine rastlanabiliyor. Bahar aylarında artmaya başlayan tadilat talepleri yazın en yüksek seviyeye erişiyor.

En çok mutfaklar ve banyolar tadilata ihtiyaç duyuyor!

Son 1 yılda tadilat talebi oluşturanların yüzde 50’si tüm evini yenilemek için teklif alırken yüzde 25’i de sadece bir odasını yenilemek istedi. En çok yenilenen odalar yüzde 21 ile mutfak, yüzde 20 ile banyo ve yüzde 17 ile salon oldu. Mutfak için en popüler tadilat talebi dolap ve tezgah yenilemenin ortalama maliyeti 1.000-10.000 TL aralığında değişiyor. Banyosunu yenilemek isteyenler de en çok fayanslarını yenilemek için Armut’a başvururken hizmetin ortalama maliyeti 700 TL’den başlayarak 3.500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Salonunu yenilemek isteyenler ise en çok parke döşeme hizmeti almak istediklerini belirtirken hizmetin maliyeti 1.300-1.750 TL aralığında değişiyor.

 

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