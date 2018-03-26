‘Evlenmesi gereken 4 kişiden biri evlenmedi’
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, evliliklerin artması gerekirken azaldığına dikkat çekti. Geçen yıl 700 bin çiftin evlenmesi gerekirken 569 binin evlendiğini belirten Palandöken, evliliklerin artması ve ekonominin canlanması için hükümetten vergi indirimi yapmasını istedi.
Evlilik yaşına gelen nüfusun her yıl 100 bin kişi arttığını belirten Palandöken, evliliklerdeki azalmayı şöyle ortaya koydu:
“2015 yılında 602 bin çift evlendi.
Bu sayı 2016’da 594 bine, 2017’de ise 569 bine düştü. Oysa nüfusun demografik yapısına göre 2017’de yaklaşık 700 bin çiftin evlenmesi gerekiyordu. Evliliklerin artması ve ekonominin canlanabilmesi için beyaz eşya, mobilya, elektronik eşya, ev tekstili, züccaciye, giyim gibi sektörlerde vergi indirimleri yapılmalı.
Böylelikle hem sektörlerde ciddi bir canlanma hem de vergi gelirlerinde artış olacaktır.”
BEYAZ EŞYA SATIŞI YÜZDE 17 DÜŞTÜ
Palandöken, Ocak ayında beyaz eşya satışlarının yüzde 17 oranında düştüğünü ve bu düşüşlerin önüne geçmek için başta beyaz eşya ve mobilya sektörü olmak üzere bir çok sektörde vergi indiriminin getirilmesi gerektiğini yineledi.
Vergi indirim yapılan sektörlerde vergi gelirlerinin azalmadığını, aksine arttığını savunan Palandöken, 2017 yılında gerçekleştirilen vergi indirimi sonrasında yurt içi satışların beyaz eşyada yüzde 25; mobilyada yüzde 35; konutta yüzde 8,2 arttğını söyledi.
Satışlardaki artışın büyümeyi de artırdığını vurgulayan Palandöken, Eylül'de sona eren vergi indiriminin yeniden yapılması halinde piyasaların canlanacağını ifade etti.
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