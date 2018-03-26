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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.03.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

‘Evlenmesi gereken 4 kişiden biri evlenmedi’

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‘Evlenmesi gereken 4 kişiden biri evlenmedi’

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, evliliklerin artması gerekirken azaldığına dikkat çekti. Geçen yıl 700 bin çiftin evlenmesi gerekirken 569 binin evlendiğini belirten Palandöken, evliliklerin artması ve ekonominin canlanması için hükümetten vergi indirimi yapmasını istedi.

Evlilik yaşına gelen nüfusun her yıl 100 bin kişi arttığını belirten Palandöken, evliliklerdeki azalmayı şöyle ortaya koydu: 

“2015 yılında 602 bin çift evlendi.

Bu sayı 2016’da 594 bine, 2017’de ise 569 bine düştü. Oysa nüfusun demografik yapısına göre 2017’de yaklaşık 700 bin çiftin evlenmesi gerekiyordu. Evliliklerin artması ve ekonominin canlanabilmesi için beyaz eşya, mobilya, elektronik eşya, ev tekstili, züccaciye, giyim gibi sektörlerde vergi indirimleri yapılmalı.

Böylelikle hem sektörlerde ciddi bir canlanma hem de vergi gelirlerinde artış olacaktır.”  

BEYAZ EŞYA SATIŞI YÜZDE 17 DÜŞTÜ 

Palandöken, Ocak ayında beyaz eşya satışlarının yüzde 17 oranında düştüğünü ve bu düşüşlerin önüne geçmek için başta beyaz eşya ve mobilya sektörü olmak üzere bir çok sektörde vergi indiriminin getirilmesi gerektiğini yineledi.

Vergi indirim yapılan sektörlerde vergi gelirlerinin azalmadığını, aksine arttığını savunan Palandöken,  2017 yılında gerçekleştirilen vergi indirimi sonrasında yurt içi satışların beyaz eşyada yüzde 25; mobilyada yüzde 35; konutta yüzde 8,2 arttğını söyledi. 

Satışlardaki artışın büyümeyi de artırdığını vurgulayan Palandöken, Eylül'de sona eren vergi indiriminin yeniden yapılması halinde piyasaların canlanacağını ifade etti.

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