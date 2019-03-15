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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
15.03.2019 - 08:21, Son Güncelleme:

Evleneceklere iyi haber! Çeyiz hesabında değişikliğe gidildi

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Evleneceklere iyi haber! Çeyiz hesabında değişikliğe gidildi

Evlenme amaçlı olarak oluşturulan çeyiz hesabına ilişkin yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. Değişiklik kapsamında biriktirilen paraların yüzdesel oranları ve devlet katkıları güncellendi.

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

İlgili yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Çeyiz hesabından para çekim hakkına ilişkin değişiklik gerçekleşti.

Çeyiz hesabı bulunanların birden fazla çeyiz hesabı olamayacak.

Çeyiz hesabına ilişkin devlet katkısı yüzdelerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre,

a) Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20’sidir. Ancak, ödenecek tutar 6.500 Türk Lirasını geçemez.
b) Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 22’sidir. Ancak, ödenecek tutar 7.500 Türk Lirasını geçemez.
c) Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 25’idir. Ancak, ödenecek tutar 9.000 Türk Lirasını geçemez.

Ayrıca devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihinde ya da evlilik amacıyla çekim hakkının kullanıldığı tarihte çeyiz hesabında biriken tutar esas alınır ve ödenecek devlet katkısı bu tutarın yüzde 25’ini ve azami 9.000 Türk Lirası’nı geçemeyeceği yönetmelikte belirtildi.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayın...

 

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