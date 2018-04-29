Evinizin şefi olun

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
29.04.2018 - 01:06, Son Güncelleme:

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Mutfaklarda kendin-yap dönemi için teknoloji şirketleri harekete geçti. Geliştirilen yeni nesil cihazlarla kullanıcılar artık evde veya ofiste suşiden makarnaya kadar birçok farklı yiyeceği yapabiliyor.

EVLERDE ve ofislerde kendin-yap devrimi yaşanıyor. Artık kullanıcılar hazır bir şeyi satın almak yerine kendileri yapmayı tercih ediyor. Hem sağlık açısından hem de para tasarrufu açısından oldukça önemli bir dönemin kapılarını aralayan kendin-yap dönemi için teknoloji şirketleri adeta harıl harıl çalışmaya başladı. Birçok yeni nesil cihazla artık kullanıcılar evlerde ve ofislerde kendi kendilerine yaptıklarını tüketiyor. Özellikle de mutfaklarda... Sensörlerle buluşan geleneksel mutfak aletleriyle artık birçok şeyi evde veya ofislerde yapabilmek mümkün. El marifeti isteyen, hatta yapılması imkansız gibi görünen birçok yiyecek ve içecek yeni nesil makinelerle yapılabiliyor. Suşiden makarnaya kadar birçok farklı yiyecek artık evlerde yapılabiliyor. Biz de bu hafta evde veya ofiste kullanıcıların yardımına koşan cihazları araştırdık.

SUŞİ MAKİNESİ

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Evde yapması zor olan yiyeceklerden bir diğeri de suşi. Uzakdoğu mutfağında elle yapılan suşiler de artık makinelerden nasibini aldı. Autec şirketinin geliştirdiği suni robotlar, elle yapılan tüm işlemleri tek başına halledebiliyor. Bu modeller arasında yer alan ‘ASM405ce’, suşi için gerekli olan pirinci tabana otomatik olarak seriyor. Daha sonra içine tercih ettiğiniz malzemeyi yerleştiriyor ve sarıyor.
Size ise bir tek kesmek kalıyor. Suşi robotlarının tercih ettiğiniz suşiye göre modellere ayrıldığı bilgisini de paylaşalım.
4 bin 450 Euro

4 TİP MAKARNA KESEBİLİYOR

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Hazır olarak satın almaya çalıştığımız diğer bir ürün de makarna. Evde yapımı her ne kadar zor olsa da, yeni cihazlarla oldukça kolaylaştı. Imperia şirketinin geliştirdiği ‘Pasta Presto’ makinesiyle makarna yapabilmek için hamurunu hazırlamanız yeterli. Makarna kesimini nasıl istediğinize karar verdikten sonra tercih ettiğiniz bıçağını yerleştirin ve makineyi çalıştırın. Modelde 4 farklı makarna kesme bıçağı yer alıyor. Kesimin inceliğini ve büyüklüğünü ise makine üzerindeki ayarlardan gerçekleştirebilirsiniz. 1.920 TL

DONDURMACI EVİNİZE GELDİ

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BREVILLE’in geliştirdiği ‘Bcı 600’ dondurma yapma makinesinin otomatik ve manuel olmak üzere iki farklı modu bulunuyor. Otomatik mod ayarında, dondurma malzemelerini koyduktan sonra çalıştırılan cihaz, çalkalıyor ve donduruyor. Ön ayar fonksiyonlarında ise şerbet, donmuş yoğurt, İtalyan usulü dondurma veya dondurma ‘Smart Scoop’ hazırlanıyor. Manuel Mod ayarında ise dondurmayı hazırlama süresi, zamanı önceden belirlenmiş tarifler için manuel olarak ayarlanabiliyor. Modelin soğuk tutma modu ise dondurmanın erimesini engelliyor.
2 bin 499 TL

SOSİS SUCUK VE DAHA FAZLASI

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Kıyma makinelerine yeni özellikler eklenerek geliştiriliyor. Bu modellerin arasında Arçelik’in ‘K 1768’ modeli var. 2000 vatlık güçlü bir motora sahip olan model, değiştirilen başlıkları sayesinde kıymanın yanı sıra sucuk, sosis ve hatta içli köfte gibi büyük emek isteyen yiyeceklerin yapılmasına da olanak veriyor. Ayrıca modelin domates püresi hazırlamak için ayrı bir aparatla geldiğini de paylaşalım. Modelin kıyma yapma kapasitesi ise dakikada 2 kilograma kadar çıkabiliyor. 629 TL

60 LİTREYE KADAR SODA YAPIYOR

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Mutfaklarda özellikle son dönemde hızla trend olan yeni bir ürün var. O da soda yapma makineleri. Conax’ın ‘Prestige’ adında geliştirdiği soda yapma makinesiyle birlikte bir karbondioksit tüp geliyor. Özel bir şişenin de bulunduğu makine, suya karbondioksit basarak soda yapıyor. Tek tüp ile 60 litreye kadar soda yapabilen ürünün elektriğe de ihtiyaç duymaması dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. 350 TL

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