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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
27.03.2018 - 14:51, Son Güncelleme:

Evininin odasında başladı, binlerce üretiyor! Kaliforniya solucanı Mardin'den...

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Evininin odasında başladı, binlerce üretiyor! Kaliforniya solucanı Mardin'den...

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde emekli memur Musa Kılıç (61), ailesi ile birlikte yaşadığı 3 odalı evinin bir odasında ’Kaliforniya solucanı’ yetiştirip, gübre üretiyor. Musa Kılıç, tarımda yüksek verimlilik sağlayan Kaliforniya solucanını Mardin’den aldığını, şu anda 100 bin solucanla üretim yaptığını, bu sayıyı 200 bine çıkardıktan sonra gübre satışına başlayacağını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan geçen yıl emekli olan 5 çocuk babası Musa Kılıç, tavsiye üzerine Çukurca merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Köprülü Köyü Çimenli Mahallesi’ndeki evinin bir odasında Kaliforniya solucanı gübresi üretmeye karar verdi. Kılıç, Mardin’e giderek buradan 100 bin Kaliforniya solucanı alıp evine getirdi.

Evininin odasında başladı, binlerce üretiyor Kaliforniya solucanı Mardinden...


SOLUCAN SAYISINI 200 BİNE ÇIKARACAK

3 aydır büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdüren Kılıç, kısa sürede solucan gübresi üretmeye başladı. Aldığı verimden memnun olduğunu belirten Kılıç, kısa sürede solucan sayısının 200 bine çıkacağını, ardından da tarımda büyük verimlilik sağlayan gübrenin satışına başlayacağını söyledi.

Evininin odasında başladı, binlerce üretiyor Kaliforniya solucanı Mardinden...

YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYOR

Solucan gübresi üretiminden mennun olduğunu, işlerini büyütmek için yetkililerden destek istediğini belirten Musa Kılıç, "Kimyasal gübreler toprağa zarar veriyor ve verimi düşürüyor. Bizim ürettiğimiz gübre ise tamamen doğal ve üretimi yüzde 100 artırıyor. Bizim coğrafyamızda da çok fazla ekilecek, tarım yapılacak alanımız yok.

Evininin odasında başladı, binlerce üretiyor Kaliforniya solucanı Mardinden...

Bu nedenle ben de bölgede tarım yapan çiftçilerin verimini artırmak için böyle bir girişimde bulundum. Yakın köylerden hayvan gübresi alıyorum. Gerekli işlemlerin ardından elekten geçirip solucan yemi olarak kullanıyorum. Hayvan gübresinin 3 santim altına da solucanları yerleştiriyorum. Üremeleri için de yumurta kabuğu, çay ve marul atıklarını parçalayıp gübrenin üstüne bırakıyorum. 3 ayda bir çoğalıyorlar. Solucan sayısını 200 bine çıkardıktan sonra ürettiğim gübrenin satışına başlayacam" dedi.

Evininin odasında başladı, binlerce üretiyor Kaliforniya solucanı Mardinden...

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