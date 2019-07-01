Evinin boş odası 42 günde 3.500 TL kazandırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEvinin boş odası 42 günde 3.500 TL kazandırdı
GeriEkonomi Evinin boş odası 42 günde 3.500 TL kazandırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
01.07.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Evinin boş odası 42 günde 3.500 TL kazandırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evinin boş odası 42 günde 3.500 TL kazandırdı

Bingöl’de ilk defa bir köyde evinin boş odasında İpek Böcekçiliği yapan çiftçi 42 gün sonunda 65 kilogram koza hasadı yaptı 3,500 TL kazandı.

Bingöl’de bu yıl ilk kez yapılan ve bir çiftçinin evinin boş odası 42 gün kullanılan ipek böcekçiliğinde koza hasadı yapıldı. İlk defa yapılan hasattan 65 kilogram koza elde edilirken, 3 bin 500 TL karşılığı olduğunu öğrenildi. 

Bingöl Valiliği, 2023 Vizyonu kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün özgün projelerinden biri olan İpek Böceği yetiştiriciliği, Genç İlçesi’ne bağlı Erice Köyü’nde ilk kez yapıldı.Köyde bir çiftçinin evi kullanılarak yapılan İpek Böceği yetiştiriciliğinin hasadı ilk defa gerçekleşti 65 kilogram koza elde edildi. 

Koza hasadına katılan İl Müdürü Burhan Bahadır, 42 günlük çalışmanın sonuna geldiklerini belirterek, çiftçilere ek gelir kapısı olan bir projenin genişletileceğini söyledi. 

Evinin boş odası 42 günde 3.500 TL kazandırdı


"SERVİ'NİN BEYAZ ALTINI" 

Kilosunun 55 TL’den koza birliğine satıldığını aktaran Bahadır, “İl müdürlüğümüzün özgün projelerinden olan ve kırsal alanlarda alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla bu bölgede gerçekleştirdiğimiz projelerden bir tanesi de ipek böceği yetiştiriciliğiydi. Bölgemiz tarımsal faaliyetler açısından çok uygun olmayan bir bölge, biz de burada neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde ipek böcekçiliğini düşündük. İlk defa Servi bölgesinde demostasyon çalışması yaparak çiftçi evinde gerçekleştirdik. 42 gün önce başlattığımız projemiz son buldu, hasadına başladık. Hasat ettiğimiz bu kozalarımızı Servi’nin beyaz altını olarak isimlendireceğiz İnşallah. Önümüzde yıl İnşallah genele yaymış olacağız. Beklediğimiz koza miktarı 60-65 kilogram civarında. Tabi ilk defa denediğimiz için biz başarılı bakıyoruz bu projemize. Alım garantisi olan bir mahsül. Koza birliği tarafından geçen yıl verilen fiyat kilogram başına 5 TL, tarım ve orman bakanlığının kilogram başına verdiği destek fiyatı 50 TL olunca bu da 55 TL'ye tekabül ediyor. Bu da çiftçilerimiz için ek bir gelir demek oluyor” şeklinde konuştu. 

Evinin boş odası 42 günde 3.500 TL kazandırdı


“HOBİ OLARAK YAPTIĞIM BİR ŞEY”

İpek Böceği yetiştiriciliği projesini kabul ederek evinin kullanılmayan odalarında uyguladığını söyleyen çiftçi Musa Keserci ise, “ Tarım ve Orman müdürlüğünden yetkili arkadaşlar bana geldiğinde bu çalışmayı servi bölgesinde uygulamak istediklerini söylediler, bana önerdiler ve bende kabul ettim. Arkadaşlar da bana yardımcı oldu ve projeye başladık. Sürekli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün kontrolündeydi. Beni de bilgilendiler ve bende bunun işçiliğini yaptım. Çok şükür kozaların hasat dönemine kadar getirdik. Bu iş günlük işlerimin dışında yani hobi olarak yaptığım bir şey. Normal rutin işlerini de yapabiliyorsun, engel teşkil etmiyor zaten”diye konuştu.
Evinin boş odası 42 günde 3.500 TL kazandırdı


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Karar bugünden itibaren geçerli! Dizel araçlara yasak geliyor
Diyanet açıkladı! İşte vekaletle kurban kesim bedelleri
İSO Türkiye İmalat PMI yaklaşık son 1 yılın yükseğinde
Küresel piyasalarda G20 gelişmeleri fiyatlanacak