Evini sattı köyüne döndü! Şimdi paraya para demiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEvini sattı köyüne döndü! Şimdi paraya para demiyor
GeriEkonomi Evini sattı köyüne döndü! Şimdi paraya para demiyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
İHA
28.03.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

Evini sattı köyüne döndü! Şimdi paraya para demiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evini sattı köyüne döndü! Şimdi paraya para demiyor

Muş’ta işçi olarak çalıştığı ekmek fırınından sıkılıp köyüne dönüş yapan vatandaş, evini satarak kendi kaz çiftliğini kurdu. 240 kaz ile işe başlayan girişimci Kars, İstanbul, Ankara ve Doğu Anadolu illerine binlerce kaz satışı yapıyor. 15 günlük civciv 35 TL'den, 3 kilogramlık kaz ise 100 ile 130 TL arasında satılıyor.

Muş’ta fırın ustası olan 36 yaşındaki Fırat Çelik, kendi işini kurmak için evini satarak merkeze bağlı Derecik köyünde kaz çiftliği kurmaya karar verdi. Şehir hayatı ve stresten bunalan Çelik, bir süre kaz çiftliği araştırması yaparak köyünde kendi işini yapmaya başladı. Uygun doğa ve iklim koşullarında kurduğu çiftlikte kaz üretimi yapan Çelik, 240 kaz ile başladığı işte Kars, İstanbul, Ankara ve Doğu Anadolu illerine binlerce kaz satışı yapıyor.

Evini sattı köyüne döndü Şimdi paraya para demiyor

Fırat Çelik, şehir hayatından bıktığı için mesleğini bırakarak, kaz çiftliği kurduğunu söyledi. İlk etapta Tekirdağ’dan getirdiği 240 kazla kurduğu çiftlikte hem üretim hem de satışını gerçekleştirdiğini ifade eden Çelik, "Muş’ta fırında çalışıyordum. Artık şehir hayatından bıktım. Bıktığım için de köye yerleşmek istedim. Ne iş yapabilirim diye düşünürken, aklıma kaz fikri geldi. Araştırdım ve ondan sonra evimi satıp köye gelip yerleştim.

Evini sattı köyüne döndü Şimdi paraya para demiyor

Tekirdağ’dan 240 tane kaz getirdim. 240 kaz ile bu işe başladım. Şu anda yumurta zamanı geldi. Bu işe başlayalı bir sene oldu. Şimdi hem yumurta hem de civciv zamanı. Kuluçka makinesi aldım. Yumurtaları kuluçkaya bırakıyorum. Her gün gidip soğutmasını yapıyorum. Şimdi civcivler de çıktı. Hem üretim hem de satış yapıyorum.

Evini sattı köyüne döndü Şimdi paraya para demiyor

Bir kısım civcivi satıyorum bir kısım da büyütüp sipariş üzeri satıyorum. Yılda 3 ile 4 bin arasında kaz üretimi yapıyorum. Bu kazları bir kısım toptancılar gelip alıyor, bir kısmını da Kars, İstanbul, Ankara ve çevre illere satıyorum. Kazlarımız yumurta az verdiği için yumurta satışını yapmıyoruz, sadece civciv üretiyoruz. Yumurtaları değerlidir. Yumurtalarımızdan sadece civciv elde ediyoruz" dedi.

Evini sattı köyüne döndü Şimdi paraya para demiyor

"KAZLARIMIZ TAMAMEN ORGANİKTİR"
Kazları organik yem ve doğal koşullarda beslediğini ifade eden Çelik, "15 günlük civcivin fiyatı 35 TL, 3 kilogramlık kazı ise 100 ile 130 TL arasında satıyoruz. Kazlarımızın tamamı organiktir. Sabahları buğday, arpa, mısır veriyoruz.

Evini sattı köyüne döndü Şimdi paraya para demiyor

Daha sonra ise bunları çayıra salıyoruz. Akşama kadar dışarıda kalıp, otlanıp geri geliyorlar. Kazlarımız tamamen organiktir" ifadelerini kullandı.

Evini sattı köyüne döndü Şimdi paraya para demiyor

"EVİMİ SATIP BU İŞE GİRDİM"
Evini satıp bu işi yapmaya karar verdiğini dile getiren Çelik, "Evimi satıp bu işe girdim. Şehir hayatından artık bıkmıştım, gelip bu işe başladım. Şimdi köy hayatı daha güzel. En azından şehir hayatından, stresten kurtuldum. Şu an kafam rahat, her şey güzel, memnunum işimden. Haftalık olarak 250-300 civciv çıkıyor" diye konuştu.

Evini sattı köyüne döndü Şimdi paraya para demiyor

"DEVLET DESTEĞİYLE DAHA ÇOK ÜRETİM YAPABİLİRİM"
Devlet desteğiyle işini büyütebileceğini kaydeden Çelik, "250 kazım var, eğer devlet destek verirse bu imkanlarla daha çok kaz üretip satış yapmayı düşünüyorum. Devlet desteğiyle daha çok istihdam olur. Ne kadar çok kaz üretirsem, vatandaş da o kadar ucuz et yemiş olur" şeklinde konuştu.

Evini sattı köyüne döndü Şimdi paraya para demiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Zinciri' kırmak için operasyon başlatıldı! 20 şirketin banka hesapları bloke edildi

Hakan Ateş o iddiayı yalanladı

Evini sattı köyüne döndü! Şimdi paraya para demiyor

"10 setlik yüksek hızlı tren" ihalesi Siemens'in