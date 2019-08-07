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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
07.08.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Evini satıp AVM'ye gitti, döndüğünde şoka girdi! Mahkemeden emsal karar

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Evini satıp AVM'ye gitti, döndüğünde şoka girdi! Mahkemeden emsal karar

Evini satarak İstanbul'da alışveriş merkezine giden Serdar A. dönüşte arabasında bıraktığı paraların çalındığını anladı. AVM yönetiminden çalınan paraları talep edince konu mahkemeye taşındı.

İstanbul’da bir AVM’nin otoparkına bıraktığı otomobilin bagajından 130 bin TL’si çalınan iş adamı Serdar A. gerekli güvenlik önlemi almadığı gerekçesiyle AVM’ye açtığı maddi tazminat davasını kazandı. Mahkeme otoparkta herhangi bir güvenlik görevlisinin bulunmaması, kamera sisteminin olmamasından olaya müdahale edememeleri nedeniyle AVM yönetimini, AVM işletmesini ve güvenlik şirketini kusurlu buldu. Mahkeme Serdar A.’ya çalınan paranın 97 bin 500 TL'si ve kırılan cam bedeli olarak 100 TL olmak üzere toplam 97 bin 600 TL maddi tazminatı faiziyle ödemelerine karar verdi.

Daire satışından aldığı paranın bir bölümüyle altın almak isteyen Serdar A. güvenli olduğu gerekçesiyle bir AVM’deki döviz bürosuna gitti. Paranın bir kısmını otomobilin bagajında bırakan Serdar A.’yı takip eden hırsızlar, AVM otoparkındaki aracın camını kırarak, bagajdaki parayı çaldı. Otomobiline döndüğünde soyulduğunu anlayan Serdar A.’nın açtığı tazminat davası 6 yılın ardından sonuçlandı. Bilirkişi, Serdar A.’nın olayda yüzde 25 kusurlu olduğunu, güvenlik şirketi ve AVM yönetiminin yeterli güvenlik önlemi almadığını belirledi. 

Mahkeme, otoparkta herhangi bir güvenlik görevlisinin bulunmaması ve kamera sisteminin olmaması nedeniyle olaya müdahale edememeleri nedeniyle AVM yönetimini, AVM işletmesi ve güvenlik şirketini kusurlu bularak, çalınan paranın 97 bin 500 TL'si ve kırılan cam bedeli olarak 100 TL’sinin Serdar A.’ya olay tarihinden itibaren faiziyle ödenmesine karar verdi. 

Mahkeme gerekçeli kararında, kendi sorumluluk alanlarında alış veriş merkezi işletmesinin ziyaretçilerin can, mal, hırsızlık eylemi, çevre güvenliği, otopark ve bunun gibi yerlerde önleyici ve caydırıcı önlemler alması gerektiğini belirtti.

DAİRESİNİ SATIP AVM’YE GİTTİ

Ataşehir Tapu Müdürlüğü’ne giden Serdar A. Küçükbakkalköy’de bulunan dairesini 21 Haziran 2013’te 270 bin TL'ye sattı. Satış işlemlerinin ardından daireyi satın alanlar ve ağabeyi Murat A. ile otomobiline binen Serdar A. paranın bir kısmıyla altın almak için yakındaki bir alışveriş merkezine gitti. AVM otoparkına aracını bırakan Serdar A. dairenin parasından 140 bin TL'yi yanına alırken, kalanını aracının bagajında bıraktı. 

TAKİPLİ GASP ÇETESİ TARAFINDAN SOYULDU 

Serdar A., döviz bürosundan parasıyla altın alırken, kendisini tapu müdürlüğünden itibaren takip eden hırsızlar , AVM’nin otoparkındaki aracının arka kapısının camını kırarak, bagajdaki 130 bin TL'yi çaldı. Otomobiline 20-25 dakika sonra dönen Serdar A. aracının sol arka kapı camının kırık olduğunu ve bagajın açılarak paranın çalındığını gördü. Hemen AVM güvenliğini çağıran Serdar A., polise de haber verdi. Hırsızlıkla ilgi soruşturma başlatılırken, Serdar A. sorumlu tuttuğu AVM yönetimi ve güvenlik firmasına avukatı Pelin Şenol Baruh aracılığıyla tazminat davası açtı. 

ÇALINAN PARASINI AVM’DEN İSTEDİ

İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi’ne açılan tazminat davasında avukat Pelin Şenol Baruh, AVM yönetimi ve güvenlik firmasının güvenlik konusunda gerekli önlem ve özeni göstermediği gerekçesiyle çalınan para 130 bin TL ve kırılan otomobil camı için 100 TL olmak üzere 130 bin 100 TL maddi tazminat ile 50 bin TL manevi tazminat ödemesini istedi. Serdar A.’nın kendine düşen sorumluluğu yerine getirerek sağına soluna bakıp çevreyi kontrol ettiğini dilekçesinde belirten avukat Pelin Şenol Baruh, müvekkilinin kalan parayı aracın bagajına gizlediğini, aracın kapılarını kilitlediğini belirtti. Serdar A.’nın aracını AVM'ye emanet ettiğini belirten avukat Baruh, AVM'nin hizmet kusuru bulunduğunu ileri sürdü. Serdar A., yaşadığı olay nedeniyle iş ve özel hayatında birçok planını iptal etmek durumunda kaldığını, olayda kendisinin suçlanması karşısında incindiğini belirterek manevi tazminat ödenmesini de istedi.

"SORUMLULUĞUMUZ YOK" DEDİLER 

AVM yönetimi ise avukatları aracılığıyla mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde Serdar A.nın hırsızlık olayını kesin ve inandırıcı delillerle ispatlayamadığını, aracın bagajından çalındığı iddia edilen eşyanın niteliğinin belirsiz olduğunu belirtti. Serdar A.nın olayın meydana gelmesinde kusurlu olduğunun belirtildiği dilekçede AVM otoparkını asgari özen ölçüsünde korumak ve kollamak için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ileri sürüldü. 

Serdar A.’nın aracın bagajında bırakılan yüksek değerdeki parayı kendilerine bildirmemekle kusurlu davranışta bulunduğu belirten AVM yönetimi, işleten sorumluluğunda araçta bırakılan yolcu eşyası ya da arabada yüklenmiş malları kapsamadığını belirtti. 

DAVA SİGORTA ŞİRKETLERİNE DE HABER VERİLDİ 

Davaya sigorta şirketleri de ihbar edildi. Sigorta şirketleri ise Serdar A.nın aracın bagajda poşet içindeyken çalındığını iddia ettiği paranın miktarını kanıtlamak zorunda olduğunu, parayı bagajda bırakmasından dolayı hatalı olduğunu iddia etti.

BİLİRKİŞİ TÜKETİCİYİ YÜZDE 25 KUSURLU BULDU 

Mahkeme dava dosyasını bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda Serdar A.nın tapu dairesinde gayrimenkul devri yaptığı bu bedelin peşin olarak alındığını belirterek, tapu dairesinde şüpheli kişilerin Serdar A.yı AVM girişine kadar da takip ettiklerinin, kamera kayıtları ile sabit olduğu belirtti. Bu nedenle aracın bagajına bıraktığını iddia ettiği 130 bin TL’nin aracın içinde olmasının olayın akışına uygun olduğunu belirten bilirkişi, Serdar A.’yı olayda yüzde 25 kusurlu bulurken, AVM işletmesini, AVM yönetimini ve güvenlik şirketini yüzde 75 kusurlu buldu. 

MAHKEME MADDİ TAZMİNATA HÜKMETTİ 

Mahkeme manevi tazminatı, şartların oluşmadığı gerekçesiyle reddetti. Söz konusu olayda otoparkta herhangi bir güvenlik görevlisinin bulunmaması ve kamera sisteminin olmaması nedeniyle olaya müdahale edememeleri nedeniyle AVM yönetimini, AVM işletmesini ve güvenlik şirketini kusurlu bulan mahkeme Serdar A.’ya çalınan paranın 97 bin 500 TL'si ve kırılan cam bedeli olarak 100 TL olmak üzere toplam 97 bin 600 TL maddi tazminatı faiziyle ödemelerine karar verdi.

CAYDIRICI ÖNLEMLER ALMALI 

Mahkeme gerekçeli kararında kendi sorumluluk alanlarında alışveriş merkezi işletmesinin AVM'ye gelen ziyaretçilerin can, mal, hırsızlık eylemi, çevre güvenliği, otopark ve bunun gibi yerlerde önleyici ve caydırıcı önlemler alması gerektiğine dikkat çekti. 

MÜŞTERİNİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNDEN AVM SORUMLU

Kararı değerlendiren avukat Pelin Şenol Baruh, mahkemenin kararıyla AVM’ye gelen her müşterinin can ve mal güvenliğinin AVM’ye teslim edildiğini belirtti. Bu kararın ardından AVM’lerin daha fazla tedbir alacağını belirten Baruh, "Plaka okuma sistemi, kameralara, ışıklandırmaya daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüketicinin de bu konuda daha fazla bilinçlenmesi gerekmektedir" dedi. 

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