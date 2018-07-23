Evinde 80 çeşit sabun üretip dünyaya pazarlıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
AA
23.07.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

Evinde 80 çeşit sabun üretip dünyaya pazarlıyor

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Evinde 80 çeşit sabun üretip dünyaya pazarlıyor

ŞANLIURFA’da Kübra Nur Akdağ, evinin bir odasını laboratuvara çevirerek geleneksel yöntemlerle hazırladığı 80 çeşit sabunu internet üzerinden dünyaya pazarlıyor.

SİGORTA Mahallesinde oturan ve kimya öğretmeni olmasına rağmen mesleğini yapmayan bir çocuk annesi Kübra Nur Akdağ, ev işlerinden artan zamanını laboratuvara dönüştürdüğü odasında çiçek özleri, defne, zeytin ve melengiç tohumu, çörekotu yağı, kaya tuzu ve kil kullanarak geleneksel yöntemlerle sabun üretiyor. Organik ve geleneksel sabun yapmaktan mutlu olduğunu ifade eden Akdağ, kimyasal madde kullanmadan sabun üretiminin zahmetli olduğunu belirtti. Organik sabun yapımında en önemli maddenin potasyum oranı yüksek meşe külü ve asit derecesi yüksek bitkisel yağ olduğunu belirten Kübra Nur Akdağ, yaptığı organik sabunları başta yurt içi olmak üzere yurt dışına sosyal medya üzerinden pazarladığını söyledi. Sabunlara karşı lise yıllarında büyük merak duyduğunu bu yüzenden zaman zaman evinde farklı deneyler yaptığını anlatan Akdağ, şunları söyledi:

"Sabunlara karşı olan ilgim nedeniyle kimya okumaya karar verdim. Okuldan mezun olmadan öncede sabunla ilgili farklı çalışmalarda bulunmuştum. Bu işte büyük bir maddi finans gerektiği için zaman zaman ailem bu duruma isyan etti. Evlenince eşim bana destek çıktı. Bir sabun formasyonu için 10 gün deney üzerinde çalıştığım oluyordu. Şimdi yapmış olduğum bu çalışmalar neticesinde 80 çeşit organik sabun elde ettik. Yeni nesil doğal sabunlarımıza yoğun ilgi ve talep var. Ben öğretmen olarak atandım ancak bu iş beni daha çok cezbettiği için öğretmenliği yapmayarak, kendi evimin bir odasını laboratuvara çevirdim. Kendi el emeğimle yapmış olduğum bu sabunları internet ortamında yurt içi ve yurt dışına pazarlıyorum. Bazen talep fazla gelince bu siparişleri yetiştirmek için evimin laboratuvarından günlerce çıkmıyorum. Büyük talep gören sabunların tanesini 15 ile 30 lirası arasında satıyorum. "

 

 

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