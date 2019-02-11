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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
11.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Evim Türkiye’ye tam not

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Evim Türkiye’ye tam not

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği ile gerçekleşen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na yurtdışında yaşayan Türkler akın etti. 3 gün süren ve dün akşam sona eren fuarı binlerce gurbetçi ziyaret etti. Hafta sonunu fırsat bilen gurbetçiler ailece Messe Düsseldorf’ta gerçekleşen fuarı gezdi.

Cumartesi ve pazar günleri fuarın kapısında uzun kuyruklar oluştu. Fuara sadece Düsseldorf değil Almanya’nın diğer şehirlerinden ve hatta birçok Avrupa ülkesinden ziyaretçiler geldi. Türkiye’de ev sahibi olma hayali kuran gurbetçi vatandaşlar 15 ilde yer alan yüzlerce projeyi inceledi. Fuar alanında kimi ziyaretçiler ön satış sözleşmesi imzaladı kimi ise Türkiye’ye gelmek için randevulaştı. Avrupa çapındaki tanıtımlardan ve konsoloslukların bildirim desteğiyle tüm Avrupa’da yankı uyandıran fuara katılım gösteren yabancılar da Türkiye’deki yatırım fırsatları, vatandaşlık kazanımı gibi pek çok konuda uzmanlarından fikir alma imkanı buldu.

Fuar alanında bir araya geldiğimiz gurbetçiler çok sayıda projeyi tek çatı altında inceleme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını dile getirdi. Fuarın devamını istediklerine vurgu yapan gurbetçiler, diğer şehirlerde ve daha fazla stantla Evim Türkiye’nin sürmesini talep etti. Fuara kamu desteğinin önemine dikkat çeken katılımcılar bu sayede güvenli yatırım imkanı bulduklarını ifade etti. Demirören Medya ve İSTexpo yetkilileri de fuarı 8 şehre daha taşımayı hedeflediklerini söyledi. Evim Türkiye’ye Türkiye’nin önde gelen 76 firması katıldı. Fuar boyunca projelerini tanıtan firmalar, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına yaptıkları yatırım çağrısını yineledi. Geliri dolar ve Euro olanlar için konut fiyatlarının cazip olduğunu belirten firma yetkilileri gayrimenkulün uzun vadede kazandıran en iyi yatırım aracı olduğuna da dikkat çekti.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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