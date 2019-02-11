Evim Türkiye’ye tam not
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği ile gerçekleşen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na yurtdışında yaşayan Türkler akın etti. 3 gün süren ve dün akşam sona eren fuarı binlerce gurbetçi ziyaret etti. Hafta sonunu fırsat bilen gurbetçiler ailece Messe Düsseldorf’ta gerçekleşen fuarı gezdi.
Cumartesi ve pazar günleri fuarın kapısında uzun kuyruklar oluştu. Fuara sadece Düsseldorf değil Almanya’nın diğer şehirlerinden ve hatta birçok Avrupa ülkesinden ziyaretçiler geldi. Türkiye’de ev sahibi olma hayali kuran gurbetçi vatandaşlar 15 ilde yer alan yüzlerce projeyi inceledi. Fuar alanında kimi ziyaretçiler ön satış sözleşmesi imzaladı kimi ise Türkiye’ye gelmek için randevulaştı. Avrupa çapındaki tanıtımlardan ve konsoloslukların bildirim desteğiyle tüm Avrupa’da yankı uyandıran fuara katılım gösteren yabancılar da Türkiye’deki yatırım fırsatları, vatandaşlık kazanımı gibi pek çok konuda uzmanlarından fikir alma imkanı buldu.
Fuar alanında bir araya geldiğimiz gurbetçiler çok sayıda projeyi tek çatı altında inceleme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını dile getirdi. Fuarın devamını istediklerine vurgu yapan gurbetçiler, diğer şehirlerde ve daha fazla stantla Evim Türkiye’nin sürmesini talep etti. Fuara kamu desteğinin önemine dikkat çeken katılımcılar bu sayede güvenli yatırım imkanı bulduklarını ifade etti. Demirören Medya ve İSTexpo yetkilileri de fuarı 8 şehre daha taşımayı hedeflediklerini söyledi. Evim Türkiye’ye Türkiye’nin önde gelen 76 firması katıldı. Fuar boyunca projelerini tanıtan firmalar, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına yaptıkları yatırım çağrısını yineledi. Geliri dolar ve Euro olanlar için konut fiyatlarının cazip olduğunu belirten firma yetkilileri gayrimenkulün uzun vadede kazandıran en iyi yatırım aracı olduğuna da dikkat çekti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle