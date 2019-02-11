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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
11.02.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Evim Türkiye Fuarı’ndan gayrimenkul sektörüne 500 milyon lira destek

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Evim Türkiye Fuarı’ndan gayrimenkul sektörüne 500 milyon lira destek

Almanya'da gerçekleştirilen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na yoğun ilgi oluştu. Fuara katılan firmalar ilgiden, satışlardan ve satış bağlantılarından çok memnun olduklarını belirttiler.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde üç gün boyunca devam eden Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı gurbetçilerle gayrimenkul firmaları arasında yapılan çok sayıda emlak satış anlaşması ile sona erdi.

Fuarı 6 binden fazla kişi ziyaret etti. Firmaların yaptıkları tahmini satış bağlantısı 400 milyon liraya ulaştı. 100 milyon liraya yakın ise satış işlemi fuar sırasında gerçekleşti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği, Lineadecor stratejik ortaklığı, THY resmi ulaşım sponsorluğunda Almanya'nın Düsseldorf kentinde cuma günü kapılarını açan Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı çok sayıda proje satışıyla sona erdi.

Düsseldorf’ta 8-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Evim Türkiye Fuarı'nı üç günde 6 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Her yaş grubundan Türk vatandaşları fuar alanına akın etti.

SATIŞ BAĞLANTISI 400 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Ev ve dükkan satışlarında özellikle dün artışlar yaşandı. Gurbetçilerin özellikle Antalya gibi tatil merkezlerinden ev alımıyla ilgili firmalarla satış bağlantıları yaptıkları öğrenildi. Fuara katılan 76 gayrimenkul firmasından alınan bilgiler doğrultusunda, firmaların yaptıkları tahmini satış bağlantısı 400 milyon liraya ulaştı. 100 milyon liraya yakın satış işlemi de fuar sırasında gerçekleşti. Yüzlerce projeyi bir araya getiren fuar Türk gayrimenkul sektörüne 500 milyon liralık destek sağladı.

AVRUPA'NIN HER YERİNDEN FUARA KATILIM OLDU

Almanya'nın her noktası dışında Hollanda, Fransa, Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok noktasından gurbetçiler fuara katıldı.Yabancılardan da fuara gelenlerin sayısı dikkat çekti. Sadece Alman vatandaşları değil Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan yabancılar da fuara gelerek projeleri incelediği gözlendi. Fuara katılan firmalar ilgiden, satışlardan ve satış bağlantılarından çok memnun olduklarını söylediler.

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