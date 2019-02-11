Evim Türkiye Fuarı’ndan gayrimenkul sektörüne 500 milyon lira destek
Almanya'da gerçekleştirilen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na yoğun ilgi oluştu. Fuara katılan firmalar ilgiden, satışlardan ve satış bağlantılarından çok memnun olduklarını belirttiler.
Almanya'nın Düsseldorf kentinde üç gün boyunca devam eden Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı gurbetçilerle gayrimenkul firmaları arasında yapılan çok sayıda emlak satış anlaşması ile sona erdi.
Fuarı 6 binden fazla kişi ziyaret etti. Firmaların yaptıkları tahmini satış bağlantısı 400 milyon liraya ulaştı. 100 milyon liraya yakın ise satış işlemi fuar sırasında gerçekleşti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği, Lineadecor stratejik ortaklığı, THY resmi ulaşım sponsorluğunda Almanya'nın Düsseldorf kentinde cuma günü kapılarını açan Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı çok sayıda proje satışıyla sona erdi.
Düsseldorf’ta 8-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Evim Türkiye Fuarı'nı üç günde 6 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Her yaş grubundan Türk vatandaşları fuar alanına akın etti.
SATIŞ BAĞLANTISI 400 MİLYON LİRAYA ULAŞTI
Ev ve dükkan satışlarında özellikle dün artışlar yaşandı. Gurbetçilerin özellikle Antalya gibi tatil merkezlerinden ev alımıyla ilgili firmalarla satış bağlantıları yaptıkları öğrenildi. Fuara katılan 76 gayrimenkul firmasından alınan bilgiler doğrultusunda, firmaların yaptıkları tahmini satış bağlantısı 400 milyon liraya ulaştı. 100 milyon liraya yakın satış işlemi de fuar sırasında gerçekleşti. Yüzlerce projeyi bir araya getiren fuar Türk gayrimenkul sektörüne 500 milyon liralık destek sağladı.
AVRUPA'NIN HER YERİNDEN FUARA KATILIM OLDU
Almanya'nın her noktası dışında Hollanda, Fransa, Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok noktasından gurbetçiler fuara katıldı.Yabancılardan da fuara gelenlerin sayısı dikkat çekti. Sadece Alman vatandaşları değil Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan yabancılar da fuara gelerek projeleri incelediği gözlendi. Fuara katılan firmalar ilgiden, satışlardan ve satış bağlantılarından çok memnun olduklarını söylediler.
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