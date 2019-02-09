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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
09.02.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Evim Türkiye Fuarı'na yoğun ilgi... Uzun kuyruklar oluştu

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Evim Türkiye Fuarı'na yoğun ilgi... Uzun kuyruklar oluştu

Almanya’nın Düsseldorf kentinde devam eden Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin yoğun ilgisi devam ediyor. Fuarın ilk gününde olduğu gibi, ikinci gününde de ziyaretçiler beğendikleri emlak projelerinden satın aldı. Fuara girişlerde uzun kuyruklar oluştu. Gurbetçiler, “Fuar sayesinde ayağımıza kadar gelen bu projeleri çok yakından görme fırsatı yakaladık. Fuar sayesinde evimiz Türkiye oldu” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği, Lineadecor stratejik ortaklığı, THY resmi ulaşım sponsorluğunda Almanya’nın Düsseldorf kentinde dün başlayan fuar da bugün de ziyaretçi kalabalıkları eksik olmadı. Dün olduğu gibi bugün de ünlü isimler fuara katılarak gurbetçilerle bir araya geldi. Aralarında Pınar Altuğ ve Birol Güven’in de olduğu ünlüler stantları gezerek projelerle ilgili bilgiler de aldı. Fuarda renkli görüntüler yaşandı. Fuara girişlerde yoğun ilgiden dolayı kuyruklar meydana geldi.

GURBETÇİLER VE FİRMA TEMSİLCİLERİ MEMNUN

Türkiye’nin önde gelen 76 gayrimenkul firmasını gurbetçilerle buluşturan fuardan ziyaretçiler ve yoğun ilgiden dolayı da firma temsilcileri memnuniyetlerini dile getirdi. Fuarı gezen gurbetçiler arasında emlak satın alanların sayısında da artış yaşandı.

Gayrimenkul firmaları ile görüşen Dortmund’dan gelen gurbetçilerden Şefik Ceylan, “Fuar çok güzel. Tahmin ettiğimizden de çok üzerinde bir fuar oldu. Projeler bakmaya geldik. Türkiye’ye varınca kalacak bir yerimiz olsun istiyoruz. Evim Türkiye Fuarı sayesinde evimiz Türkiye olacak” dedi.

Osman Aykul adlı gurbetçi ise, “İlk defa böyle bir fuar Almanya’da yapılıyor. Bunun için de çok mutluyuz. Ev bakmaya geldik. Çok renkli geçiyor. Çok beğendik ortamı da, güzel bir şey alacağız” diye konuştu.

“ALMADAN GİTMEYECEĞİZ”

Almanya’da yaşayan Şenol ve Hülya Gül çifti de ailece ev almak için fuara geldi. Projelere baktıklarını dile getiren Hülya Gül, “Ev ve dükkân bakıyoruz. Bugün anlaşabilirsek almadan gitmeyeceğiz” dedi. Şenol Gül ise şunları söyledi: “İlk defa olan bu fuarı çok beğendik. Almadan gitmek gibi bir niyetimiz yok.”

“İLK OLMASINA RAĞMEN ÇOK BAŞARILI”

Fuarı ziyaret eden Türkiye-Almanya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, “Böyle bir fuar ilk defa Almanya’da düzenleniyor. Benim için de bir ilk oldu. Türkiye’nin en önemli firmalarını burada bir arada görmek bizim için fevkalade önemli. Bu firmaları her zaman bir arada bulmak mümkün olmuyor, hele Almanya’da. İlk olmasına rağmen son derece başarılı gördüm. Hafta sonu daha yoğun bir ilgi olacağını düşünüyorum. Ailecek gelip evlerin, ya da herhangi bir şekilde yatırım yapmak isteyenleri görmek güzel bir gelişme. Hafta sonu daha da büyümesini bekliyorum. Açıkçası bu bir ilk olduğu için örnek teşkil ediyor. Tekrarlandıkça geleneksel hale gelir ve Türkiye daha fazla kazanabilir" dedi.

SATIŞLARDA TÜRK BANKALARININ DESTEĞİ LAZIM

Alman Bankalarının Türkiye’deki gayrimenkul satın alımları desteklemediğini ve Türk bankalarından gurbetçilerin finansal destek almaları halinde daha fazla satış yapılabileceğine dikkat çeken Özoğlu, “Bu fuar geleneksel hale gelir ve Almanya’da tekrarlanırsa inanıyorum ki Türkler dışında Almanlar da buna ciddi ilgi duyacaktır. Almanya için ve Almanlar için Türkiye hala önemli bir ülke. Bizim temel hedefimiz ekonomik olduğu için, ekonomik anlamda zaten Almanlarla olan eski ticari bağlantılarımızın tekrar aktif hale geldiğini görmek bizleri sevindiriyor.

Şu anda 2017 yılı sonu verilerine baktığımız zaman 37 milyar Euroluk ticari işlem hacmine ulaşılmış durumda Türkiye-Almanya arasında. Türkiye 15 milyar Euro ile en fazla ihracat yaptığı ülke. 22 milyar Euro ile ithalat yaptığı bir ülke. 2018 yılı verileri tam netleşmedi. 40 milyar Euro seviyelerine ulaşması bekleniyor” dedi.

“ZİYARETÇİLER YOĞUNLAŞMAYA BAŞLADI”

Bir gayrimenkul firmasının satış müdürü Dilek Özdemir, fuarla ilgili şunları söyledi: “Biz burada aslında satış hedeflemiyoruz. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın ayağına geldik. Onlar çünkü İstanbul’dan tutun Ege’den Akdeniz’den birçok konut projelerini gezmeye geldiler. Belki 15 günde dolaşamayacakları projeleri bir günde dolaşabilme imkânı sağladık. Memnunuz, bugün itibariyle daha da ziyaretçiler yoğunlaşmaya başladı”

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